Fenyő Iván: Először nem értettem, miért engem kerestek meg

Fenyő Iván egy hipochonder pasit alakít a Korhatáros szerelemben, a Bőgős Bandiként emlegetett figura szakmailag a csúcson van, és nagyon menő üzletembernek számít, de emellett sírós, nyámnyila, sokat panaszkodós és nagyon gyermeteg – ezt a kettőséget nagyon élvezte a színész, aki rögtön igent mondott a TV2 sorozatára. Mindig megnézi, hogy ki a rendező, kik a szereplők, és a mi a sztori - mesélte az Origónak.

"Andrásnak hívják, jómódú, menő üzletember, akit úgy hívnak a háta mögött, hogy Bőgős Bandi, mert nagyon sokat pityog. Nagyon sírós, nagyon nyámnyila, nagyon panaszkodós pasi, egy nagy gyerek, szerencsétlenkedő. Érzékeny, puha, támogatásra vágyó. Ugyanakkor tényleg sikeres a munkájában, így nagyon érdekessé teszi ez a kettősség" - mesélte az Origónak a karakteréről, akit a Korhatáros szerelemben alakít.

Mint mondja, ő egész máshogy intézi az ügyeit, teljesen más az életben, mint a kapott szerep. „Pont ettől volt izgalmas, hisz egész mások vagyunk. Először nem is nagyon értettem, hogy erre a karakterre miért engem kerestek meg, de abszolút telibe talált, nagyon jó volt egy ilyen karaktert eljátszani, egy másfajta személyiséget megeleveníteni, és örültem, hogy van lehetőség megint egy teljesen új színt megmutatni a színészi palettámról."

"Ez egy új-zélandi licensz, a forgatókönyvet nagyon jól megírták kint, a magyar szakemberek pedig

kitűnően végezték el a maguk dolgát. Jó ötlet volt! Működő, sikeres, könnyed, humoros , laza sorozat" - mondta a Korhatáros szerelemről.

Megválogatja, mihez adja a nevét

A magyar sorozatgyártást kevésbé követte az elmúlt években, de örül neki, hogy egyre több jó minőségű széria készül itthon is.

"Az Aranyéletet láttam, na, az menő volt nagyon! Hozzám nagyon közel áll az a műfaj is, szívesen szerepeltem volna benne. A TV2 sorozatában én most kisegítő személyzet vagyok, aki feltűnik néha-néha, de nem én vagyok a fő arca a sztorinak, nem rólam szólnak a dolgok. Ha egy olyan sorozat találna meg, amiben egy főszerepre kérnének fel, akkor egy fokkal jobban el kéne gondolkodnom rajta. Meg kell válogatni, hogy az ember mihez adja az arcát főszereplőként. Ezt külföldön is nagyon meggondolják, és ugyanakkor, hogy Hollywoodban most már a nagyobb nevek is elmennek egy-egy sorozatba, ez nagy divat lett, meg kell találd, hogy melyik sorozatfőszerep lenne valóban olyan, amivel mindenestül tudsz azonosulni, mind értékileg, mind minőségileg."

"Egy olyan kisebb szerepre, hogy néha feltűnsz, egy jó kis sztoriban, jópofa karakterrel, jó színészek vannak partnerként, és profi a munka, arra miért mondana az ember nemet? Sokan látják majd, sok nézőt szórakoztat, minőségi munka, minőségi színészekkel. Olyan volt a Korhatáros szerelem forgatása majdnem, mint egy filmé. Ez abszolút vállalható, sőt éveztem, és büszke is lehet rá az ember. A legfontosabb, hogy ki a rendező, mi a materiál, és kik a színészek, partnerek. Ezek az alap megvizsgálandó kérdések nálam, amik alapján döntök egy munkánál. Ha erre azt mondod, hogy igen, utána jön csak a pénz" – mesélte az Origónak.

Konkrét sztorikat egyelőre nem mer mesélni a forgatásról, mert nem akar lelőni egy poént sem, de lesz egy olyan jelenet, amiben sokat iszik a karaktere, azt a felvételt nagyon élvezte. "András kicsit többet iszik a kelleténél, és akkor nagyon megnyilvánul. Az nagyon vicces felvétel és nap volt, velem szemben röhögött mindenki, a stáb, a színészek."

Magának is meg akar felelni

Nem látta még a kész részeket, de biztosan bele fog nézni, kíváncsi rá, hogy színészileg át tudta-e adni azt, amit akart. "Egy-két részt biztosan megnézek majd online, mert érdekel, hogy szakmailag jól sikerült-e, amit meg akartam csinálni. Kell valamifajta visszajelzés. Kell a nézőktől is, mert természetesen főleg nekik csináljuk, de akarom tudni azt is, hogy az én mércémhez képest, ami az én színészi-művészi mércém, hogy sikerült megmutatni, amit akartam. Mindig fejlődni szeretnék, ez sosem áll meg."

"Van bennem maximalizmus, szigor, de igyekszem inkább profin nézni. Meglátni a hülyeségeimet, és a rossz dolgokat, ha valamit nem jól csinálok, és nem az jött le, amit akartam, de ugyanakkor meg elismerni magam felé azt is, ha valamit tényleg jól, viccesen, vagy épp erősen – mondjuk egy drámai jelenetben egy filmben – sikerült megcsinálnom" - mesélte.