Jobb sorsra érdemes, alulértékelt sorozatok

Vannak olyan sorozatok, amelyeket mindenki ismer, ilyen a Trónok harca, The Walking Dead, South Park, Castle, Dr. Csont - még ha nem is látott az illető egy epizódot sem, a cím, a zene, egy arc, esetleg a szinopszis mégis ismerős. Az alábbi összeállítás néhány olyan sorozatot mutat be, melyek bár kritikailag többnyire elismertek, mégis sokkal több figyelmet érdemelnének.

Birmingham bandája

Az első világháború után járunk a címszereplő városban, ahol a Shelby klán terjeszkedését követjük nyomon. Csempészet, szerencsejáték és egyéb illegális üzelmek folynak a háttérben. Főhősünk Tommy Shelby (Cillian Murphy zseniális), aki azon felül, hogy kézben tartja a dolgokat, még a család egyesítéséről is gondoskodik. Noha ez közel sem egyszerű, főleg ha egy véreskezű rendőr és a rivális bandák is az ember nyakában loholnak.

Steven Knight sorozata korhű, kiválóan visszaadja a korabeli mocskos hangulatot, árad belőle a tipikus brit szikárság, mindemellett jobbnál jobb csavarok váltogatják egymást. A modern zenei betétek (Nick Cave, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys), a nagyszerű színészgárda (Sam Neill, Helen McCrory, Tom Hardy) és a cselekmény komplexitása már csak hab a tortán. A jelenleg is futó negyedik évad hatepizódos, akárcsak a korábbi három szezon, így összesen 24 részes a Birmingham bandája. Bántóan kevesen ismerik, főleg itthon, pedig emberemlékezet óta nem készült ennyire stílusos és összetett gengsztersorozat.

Fekete tükör

Újabb brit versenyző, ami egy igazán különleges sorozat. Eddig három évad alatt mindössze 13 rész látott napvilágot, de a mennyiségért garantáltan kárpótol a minőség. Minden egyes epizód más történetet mesél el, különböző színészekkel. Párhuzamot csak tematikailag lehet vonni köztük. A témák közt rendre előkerül a média szerepe a társadalomban, a folyamatosan fejlődő technika hatása az emberre vagy a disztópikus jövőkép.

A Fekete tükör soha nem fogta vissza magát, és rendre szembesíti a nézőt a szörnyű igazsággal. Olyan ijesztő látleleteket vetít elénk, amiktől karnyújtásnyira vagyunk. Lájkok alapján felbecsült emberi értékek, álszent propaganda, elharapódzó paranoia egy új technikai vívmány miatt. Izgalmas és aktuális kérdések, merész kivitelezés, a választ pedig mindenki magában keresse. Gondolatébresztő, s pont emiatt kihagyhatatlan.

Mit akarunk a listával? Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a listán szereplő sorozatok részben azért zseniálisak, mert eleve nem a tömegízlést szolgálják ki, nem sima, epizodikus krimik, amelyekkel könnyű tízmilliókat szórakoztatni. Mivel nem tömegeknek készülnek, kár is lenne azért sopánkodni, miért nem nézik ezeket milliók Minnesotától Várnáig, Hanoitól Kecskemétig. Úgyhogy nem siránkozunk, csak felhívjuk rájuk a figyelmet!

Mr. Robot

Sam Esmail sorozatának jelenleg a harmadik évada fut, és egyesek talán furcsállhatják a jelenlétét. Az első évadot valóban sokan, csaknem három millióan nézték. Díjakat zsebelt be, és a kritika is imádta, mára ez a lelkesedés alábbhagyott, valamint a nézőszám is nagyjából hatszázezerre fogyott. Pedig a színvonal nemigen csökkent, sőt a sztori is komplexebbé vált.

Elliot Alderson belső vívódása egy virtuális forradalom közepén egyszerre izgalmas, csavaros és mély dráma, és thriller keveréke. Ha egy tőmondatban kéne összefoglalni, azt mondanánk, hogy egy hackeres Harcosok klubjával van dolgunk.

Vikingek

A Vikingek a másik kisebb kakukktojás, ugyanis szerencsére egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és ma már sokkal többen ismerik, mint az első két évad alatt. Az ok, amiért mégis szerepel ebben az összeállításban, egy másik sorozat: a Trónok harca. Imádjuk az HBO aduászát, de úgy véljük, hogy a Vikingek is legalább akkora figyelmet érdemelne. A George R. R. Martin műveiből készült adaptáció mögött azonban mindig is csak másodhegedűs lesz a zsánerben.

Ez azért szomorú, mert a sokszínű viking mitológiát ennyire változatosan, realista módon és aprólékos odafigyeléssel még soha nem ragadták meg. Szerencsére soha nem késő elkezdeni az ismerkedést Ragnar Lothbrokkal és csapatával, így a napokban induló ötödik évad végére az újonnan jött néző is képben lehet a Vikingek világával.

