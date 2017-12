Egy új nő keseríti meg kedvenc szolgálólányunk életét

Sydney Sweeney csatlakozott A szolgálólány meséje második évadjához, a karaktere valószínűleg nem lesz a legjobb viszonyban a főszereplő Offreddel.

A mostanában igen felkapott Sydney Sweeney is benne lesz A szolgálólány meséje folytatásában, egy tizenöt éves lányt fog alakítani, aki a rendszer elvakult híve, már csak ezért sem lesz felhőtlen a viszonya az Elisabeth Moss által játszott Offreddel.

Másfelől eltökélt szándéka, hogy a Parancsnok felesége váljék belőle, Offred pedig pont az ő szolgálólánya, terhes is a férfitól – vajon ez mennyiben befolyásolja az új lány terveit?

Sweeney annak idején a Hősök egyik epizódjában tűnt fel kislányként, idén az In the Vault és a Sharp Objects című sorozatokban is számítottak rá, jövőre pedig már öt filmre is le van kötve A szolgálólány meséjé-n kívül. Ő az:

A szolgálólány meséje folytatásáról egyelőre annyit lehet tudni, hogy hosszabb és még durvább lesz, mint az első évad, illetve az eredeti regény cselekményétől is jobban eltávolodik.