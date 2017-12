Meghalt Jim Nabors színész

Meghalt Jim Nabors amerikai komikus, akit 25 filmben és sorozatban láthattunk, Golden Globe-ra is jelölték.

87 évesen Hawaiin található otthonában halt meg Jim Nabors, akit leginkább a The Andy Griffith Show egyik karaktereként, Gomer Pyle-ként ismerhettek az amerikai nézők.

Naborst a műsor házigazdája, Andy Griffith fedezte fel egy Santa Monica-i night clubban, majd munkát is adott neki – az általa életre keltett figura pedig a közönség kedvence lett, saját spin-offot is kapott Gomer Pyle, U.S.M.C. címmel.

Nabors később saját műsorokat is kapott, 1969 és 1971 között vitte a The Jim Nabors Hour-t, amiért Golden Globe-ra is jelölték, majd 1978-ban elindult a The Jim Nabors Show, ami pedig egy Daytime Emmy-nevezést hozott neki.

Hosszabban láthattuk még a Valentine's Day és a The Lost Saucer című sorozatokban, de feltűnt például a Szerelemhajó-ban és a Knight Rider-ben is.

Énekesként is ismert volt, 28 albuma jelent meg, az Indianapolis 500 autóverseny előtt pedig 1972 és 2014 között szinte minden évben elénekelte Indiana állam nem hivatalos himnuszát, a Back Home Again in Indiana-t.