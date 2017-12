Kétségek közt hagyták az Ázsia Expressz nézőit

A december 2-i adásban újabb párosnak kellett volna távoznia az Ázsia Expressz-ből, elvileg Megyeri Csilla és Molnár Zsolt számára ért véget a játék. Vajon folytatják?

"Engem is néztél a tévében a böriben?" – kérdezte Berki Krisztián Ambrus Attilát, ők ketten nyugodtan hátradőlhettek, hisz ismét védettséget élveztek, biztosan mentek át a stábbal a laoszi Pakxéból Kambodzsába. A másik három párosnak, Megyeri Csillának és Molnár Zsoltnak, Kulcsár Edinának és Csutinak, valamint Cseke Katinkának és Pallavicini Zitának kellett párbajoznia.

Az adás elején arra lehetett szavazni, hogy a hajszára indulók közül ki kapjon tíz perc előnyt. Berkiék Kulcsár Edinára és Csutira adták a voksukat, azok pedig Megyeri Csillára és Molnár Zsoltra. Megyeriék Cseke Katinkáéknak adták az előnyt, ők pedig viszonozták azt, Megyeriék nyertek tehát két szavazattal. "Mi úgy vagyunk vele, hogy sok a tíz perc, de kevés is lehet" – elmélkedett Molnár, majd indult a hajsza.

A versenyzőknek először egy közeli faluba kellett elstoppolniuk, "please, please, merre?" – kérdezgette Molnár az autósokat, és a tíz perc valóban nem bizonyult soknak, hisz épp csak felvette őket egy kocsi, amikor már a többiek is elkezdhették a hajszát.

A hátramaradt két páros közül Csekééknek sikerült először fuvart fogni, de közben kiderült, hogy Megyeriéket rossz irányba vitték, így Csekéék értek először a küldetés helyszínére is. A kosárfonás technikáját kellett elsajátítaniuk egy helyi lakostól, a következő állomásra csak egy kész kosárral érkezhettek.

"A pofám megint tele van már mindennel" – sopánkodott közben a platón utazó Molnár, Kulcsárék pedig már el is indultak a következő állomásra. "Hogy szálljak fel?" – problémázott Pallavicini egy másik platónál, pont az előnyt kapott duó érkezett meg utoljára az első stációhoz.

Csekéék közben leelőzték Kulcsárékat, de a kosárral mindenki szenvedett, a helyi erők csak az előbbi duó termékét fogadták el egyből. A második próbán 50 gramm kávébabot kellett ledarálniuk a versenyzőknek, cserébe két kilót kaptak, azt kellett átvinniük a következő helyszínre.

"Ne integessél, hanem álljál meg!" – ordított Megyeri egy elhaladó kocsi után, miközben a többiek már a kávét darálták szorgosan. Katinkáék levele, amiben a kávét vitték, szétszakadt, de így is elsőként távozhattak a többi kávébabbal, fel is ültek vele egy újabb platóra. Megyeriék még pont látták, ahogy Kulcsárék stoppolnak.

"Hú, de jól megy ez a csávó" – lelkendezett Cseke Katinka, miközben Megyeri Csilla már fel akarta adni, közben Kulcsár is azon gondolkodott, hogy kit fog megpuszilni, ha hazaér.

A harmadik fordulóban a játékosoknak triciklin található árukat kellett kiszállítaniuk pár árusnak, de a lista laoszi nyelven volt, először a fordításhoz kellett segítséget találniuk. "Nem értem az írásodat" – méltatlankodott Pallavicini, "tényleg hülye vagy?" – kontrázott Cseke.

"Nem voltunk összehangolva egyáltalán" – mélázott Pallavicini, jól össze is vesztek a párjával. "Meg fogok halni" – jelentette ki Cseke, szerinte nem európai embernek való a 45 fok.

"Ez így alakult, ez kész" – filozofálgatott Molnár a kocsiban, "nagyon nehéz volt mindent fogni, meg kérdezgetni az embereket" – vélte Kulcsár, szegény laosziak csak kapkodták a fejüket a kapkodó európaiak láttán. Óriási káosz alakult ki a lakótelepnyi piacon, Megyeriék "gigagyorsasággal" osztották ki az árukat, Cseke sírva fakadt, fel akarta adni.

"Elájulsz? Elájul" – nézte Megyeri a rossz állapotban lévő Katinkát, miközben Kulcsárék már boldogan robogtak a célállomás felé. Megyeriék és Csekéék közös stoppal mentek, hisztiztek a forró plató miatt, Kulcsárék pedig közben beértek a célba. "Én már a felénél elengedtem" – mondta Kulcsár.

"Menjetek be, mi nem megyünk" – engedték előre Csekééket Megyeriék, "óriáskirály", lelkendezett Berki a célban. Elvileg Megyeri Csilla és párja, Molnár Zsolt esett ki, az amulettjeiket Berkire és Ambrusra hagyták.

Ahogyan a múltkori adásban Muri Enikőnek és Fésűs Nellynek, úgy a vesztes Megyeriéknek is felajánlotta Ördög Nóra, hogy "rejtett páros"-ként, a többiek tudta nélkül folytathatják a versenyt, sőt ha sikerül fotót is készíteniük a többiekről, akkor visszakerülnek a rendes menetbe. Az csak a következő adásban derül ki, hogy a páros végül hogyan döntött.