Visszakapta régi melóját az Agymenők színésze

Az Agymenők Leonardja, Johnny Galecki 20 év után megismétli egykori szerepét, benne lesz a Roseanne új változatában.

Johnny Galecki az Agymenők előtt a Roseanne-nal alapozta meg a tévés karrierjét, 92 epizódban játszotta ott David Healyt 1992 és 1997 között.

A színész most megismétli egykori szerepét, a Roseanne-t ugyanis feltámasztják, Galecki pedig benne lesz a folytatásban is. Az Instagramon ezzel a képpel közölte a hírt a rajongókkal, egyben megköszönte az Agymenők készítőinek is, hogy elengedték a régi-új melóra:

A sorozatban Galecki egyébként még így nézett ki, íme, egy jelenete, amelyben Scrabble-t játszott pár kollégájával: