Gesztesi Károly tönkrement házasságáról, alkoholproblémájáról mesélt

Gesztesi Károly a Lakástalkshow legújabb vendége, a hétfői adásban Liptai Claudiával való házasságáról és az alkoholhoz való viszonyáról mesél őszintén.

Gesztesi Károly a Viasat3 Lakástalkshow című műsorában mesél arról, hogy a Liptai Claudiával való kapcsolata tulajdonképpen az alkoholra ment rá, miután a kollégákkal legurított egy-két sört és unicumot még napi két üveg rozéval fejelte meg a színész.

Azt is elárulta, mélyrepülése odáig jutott, hogy azt érezte, már nincs miért élnie. "Tulajdonképpen két válás és három gyerek után egy nem tudatosan felépített karrier csúcsán emberileg, anyagilag, szakmailag, de tényleg a tetején az egésznek egyik napról a másikra jött egy olyan érzés, hogy és?Aakkor most mi van? 50 éves vagyok, ismer az ország, hívnak külföldre, boldogan élek, minden jó, de most akkor ennyi volt, ennyi az élet?" – magyarázta.

Gesztesi tisztában van azzal, hogy sokakat megbántott, de dolgozik a problémán: "Az elnézés, az kevés. Azt, amivel ki tudnád fejezni azt a sajnálatot, amit okozol vagy okoztál embereknek, arra nincs magyar szó. Az, hogy bocsánat, bocs, azt nem tudod elmondani. Én nagyon komoly sebeket okoztam, gyereknek, felnőttnek. De nem csináltam semmi rosszat, nem kiabáltam, akár ittam, akár nem, nem voltam feszült kifelé" – mondta.

