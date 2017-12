Színészek, akiket egyetlen epizód után lecseréltek

Az amerikai sorozatiparban nem szokatlan, hogy egy széria bemutató epizódját, vagyis pilotját teljesen újraforgatják, próbálják kiküszöbölni azokat a hibákat, amelyek csak a megtekintéskor jönnek elő. Előfordul, hogy a főszereplőt vagy valamelyik fontosabb mellékszereplőt is lecserélik, ahogy az például a Trónok harcá-ban, a Szívek szállodájá-ban, a Buffy, a vámpírok rémé-ben is történt. Íme, pár szerep, amit az eredeti pilot után már más játszott el.

Daenerys Targaryen – Trónok harca

Emilia Clarke a Trónok harca indulásakor még jóformán ismeretlen volt, ma már azonban nemigen tudnánk mást elképzelni Daenerys szerepében. Eredetileg pedig a szintén brit Tamzin Merchant játszotta, akiért a sorozat alapjául szolgáló könyvek írója, George R.R. Martin teljesen odáig volt a Tudorok-ban – a casting director, Nina Gold azonban jobbnak látta lecserélni.

A széria alkotói, D.B. Weiss és David Benioff egyébként az eredeti pilotnak legalább a 90 százalékát újraforgatták, saját bevallásuk szerint "mélyen megalázó és fájdalmas élmény" volt a barátaik társaságában megnézni az első változatot.

Catelyn Stark – Trónok harca

A Trónok harcá-ban Catelyn Stark jeleneteit is újra kellett venni, az őt eredetileg játszó Jennifer Ehle (Büszkeség és balítélet, Szellemdoktor) egyszerűen rájött, hogy pár hónapos kislánya mellett nem engedheti meg, hogy hét évre leszerződjön valahová. Ez volt Michelle Fairley szerencséje, ő vette át a szerepet.

Sooki St. James – Szívek szállodája

Melissa McCarthy a Szívek szállodájá-ból indult a világhír felé, kis híján azonban Alex Borstein játszotta el a szerepét. A színésznő Lois hangját adja a Family Guy-ban, a Szívek szállodája alkotójának, Amy Sherman-Palladinónak a férje, Dan Palladino pedig szintén a rajzfilmsorozaton dolgozott, ő ajánlotta be Borsteint a nejének.

A színésznő a forgatókönyv elolvasása után azonnal Torontóba utazott, hogy felvegye a pilotot, akkor még futó sorozatának, a MADtv-nek a készítőivel azonban sehogy sem tudott megegyezni, állandó szerepre nem engedték el másik produkcióba.

A Szívek szállodája alkotói azonban nem feledkeztek meg Borsteinről, még az első évadban megjelent Drella szerepében, majd Miss Celine-t játszotta, a tavalyi folytatásban, a Gilmore Girls: A Year in the Life-ban is felbukkant.

Sarah Braverman – Vásott szülők

Ha már a Szívek szállodájá-nál tartunk, az ott Lorelai-t játszó Lauren Grahamet a Vásott szülők-ben is láthattuk, ő vette át a Vészhelyzet-ből ismert Maura Tierney szerepét. Az ok itt igen szomorú volt, Tierney ugyanis a pilot felvétele után tudta meg, hogy mellrákja van, és a forgatást nem tudta összeegyeztetni a kezelésekkel, kezdetben hiába is próbálták meg elcsúsztatni miatta a produkciót.

Jó hír viszont, hogy a színésznő időközben felgyógyult, A viszony című sorozattal tért vissza a képernyőre, ottani alakításáért Golden Globe-bal is jutalmazták.

