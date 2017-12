Harminc magyar sorozatot gyűjtöttünk össze, amelyek vagy 2010 után indultak, és már kimúltak, vagy korábban startoltak ugyan, de még ma is mennek. Akad köztük olyan, amely három rész után elhasalt, mások meg mentek akár hónapokig is, de nem feltétlenül volt rájuk büszke a csatornájuk. Van köztük igen színvonalas, külföldön is vállalható, de akad összecsapott, középszerű, feledhető vizuális termék is. Mennyire van képben a most még futó, vagy 2010 után indult, de már kimúlt hazai szériákkal?