Ki a világ legrosszabbul öltözött híressége?

A GQ januári számának címlapján találkozhatunk a világ legjobban öltözött hírességével, de a magazin közreadta a legrosszabbul öltözöttek listáját is – legalábbis, ami a férfiakat illeti. Mindkét névsorban vannak érdekes találatok.

A GQ magazin januári címlapjával a világ legjobban öltözött férfiját ünnepli, aki szerintük nem más, mint Matt Smith brit színész, a Doctor Who tizenegyedik Dokija, akit jelenleg a The Crown című sorozatban láthatunk. Ő az, megmutatjuk három különféle szerelésben is:

A dobogóra felfért még az ASAP Rocky néven rappelő Rakim Mayers, valamint Jeff Goldblum is, elég sokféle stílust díjaztak tehát a GQ szerkesztői.

A tízes lista így néz ki:

Matt Smith ASAP Rocky Jeff Goldblum Harry Styles Andrew Garfield Skepta Riz Ahmed Ryan Reynolds Brooklyn Beckham Alessandro Michele

A legrosszabbak

A GQ közzétette a legrosszabbul öltözött hírességek listáját, amin többek között Morrissey és Elon Musk is szerepel, de náluk – és ezek szerint a világ összes többi férfijánál – rosszabbul öltözködik a Trónok harca Havas Jonja, Kit Harington, hiszen itt ő lett az első.

Ami érdekes, hogy a GQ nem a fantasysorozatban látott rongyai, magára terített szőnyegei alapján ítélte meg, hanem azoknak a civilben hordott cuccainak az alapján, amiknek köszönhetően a Glamour olvasói még a legjobban öltözöttek között szavazták meg, náluk az előkelőbb listán lett idén a kilencedik.

Ön mit gondol, hol lenne a helye?

A legrosszabbul öltözöttek listája egyébként így alakult idén a GQ-nál: