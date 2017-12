Mariah Carey karácsonyfája nem két fillér volt

Mariah Carey és barátja, Bryan Tanaka az énekesnő korábbi házasságából származó ikreivel, Monroe-val és Moroccannal valószínűleg több órás túrára indult, hogy megtalálják a tökéletes karácsonyfát New York-i otthonukba. A keresést Carey bőszen dokumentálta az Instagramon, különféle díszek között pózolt a gyerekekkel, majd bemutatták "a nyertest" is, amelyet már fel is díszítettek – jó esély van rá, hogy idén ezzel mindenki mást megelőztek a világon. Mutatjuk a fotókat, videókat a nagy eseményről!