Mindenki félt Náray Tamástól Liptai műsorában

Erdélyi Mónika, Szögeczki Ági és a műsorvezető is tartott tőle.

Keddenként kezdődik az új hét az Appra magyar! című TV2-es műsorban, ezzel együtt mindig öt új vendég érkezik, akikkel Liptai Claudia megvitatja a friss témákat. A december 5-i adásban a műsorvezető kifejtette, hogy tartott Náray Tamástól, hiszen ő a Facebookon elég nyersen és kíméletlenül leírja, amit gondol. Többen helyeseltek a csapatból, a sylist nem az a simulós fajta, de egy ilyen műsorban jobb is az őszinteség. Erdélyi Mónika, Szögeczki Ági is aggodalmát fejezte ki, Szabó Simon és Gianni viszont nem volt az az ijedős fajta.

Náray rögtön az elején kifejtette, hogy az emberek álszentek, neki úgy tűnt, hogy sokszor nem azt a választ adják meg, amit valójában gondolnak. Saját magáról is elmesélt pár dolgot: egy alkoholhoz köthető témánál elárulta, hogy életében először apjával rúgott be, amúgy pedig nem gyakran italozik – később viszont jelezte, hogy nagyon szereti a forralt bort. Anyukája is szóba került, idős, ápolásra szorul. „Édesanyám került ilyen helyzetbe, és nem vár el semmit" – mesélte, amikor a kérdés az idősek gondozására vonatkozott.

A stylist szerint a jólöltözöttség pénz kérdése, de az ízlés nem. „A jólöltözöttség pénz nélkül nem megy, ez a rossz hírem van. Finggal nem lehet tojást festeni" – szögezte le egy ízben, máskor meg borúsan megjegyezte, hogy az emberek nagy része még soha nem gondolkodott el semmin. A szelfiket pedig rendkívül hazugnak tartja, úgy véli, a neten mindenki más, mint amilyen a valóságban. „Mindenki pucsít, műhaj, műmell, minden mű, nem tudom eldönteni, Arubán vagyok-e vagy sem" – ingatta fejét.

Nem volt baj vele

Náray amúgy ártalmatlan volt ebben az adásban, indokolatlan volt a társak félelme. Egyszer kekeckedett egy kicsit egy videobejátszás előtt, a felvétel elkészítésének részletei iránt érdeklődött, de Liptai nem tudott erre vonatkozó információkkal szolgálni. Claudia így egy viccel ütötte el a kérdést – mondván, másnap Náray már ott ül a szerkesztők között, ha így folytatja.

Az adás végén még megszavaztatták a tévézőket arról, ki érdemel virgácsot: a laza és sokat viccelődő Szabó Simon nyert kicsivel Náray előtt.