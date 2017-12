Csodálja meg a félmeztelen Mihalik Enikőt!

Mihalik Enikő az amerikai Playboyban is volt már a hónap csaja, most pedig Carine Roitfeld kérte fel kiadványa, a CR Fashion Book első naptárához. Enikő így többek között Gigi Hadid és Paris Jackson társaságába került, ő lett Miss Július, akit egy edzőteremben, David Bowie hasonmásaként fotóztak – nem mellesleg félmeztelenül. Nem is csigázzuk tovább, mutatjuk a képet!