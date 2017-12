Így készül az ünnepi menü Jamie Oliver konyhájában

Jamie Oliver már vagy 20 éve készíti az ünnepi menüt a családjának. Az évek során megtanulta, hogyan segítsen abban, hogy nézői, olvasói karácsonyi lakomája is épp olyan tökéletesen sikerüljön, mint az övé. A klasszikus karácsonyi fogások és az olasz konyha rajongójaként a TV Paprikán most két új műsorában is bemutatja, hogyan készíthetők el egyszerűen az ünnepi lakoma alapjai.