Király Viktor, Tolvai Reni és Vastag Tamás is mehet Eurovízióra

A Dal 2018 élő adásait január 20-tól, szombat esténként, hat héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízión. Ezt megelőzően, január 6-án és 13-án megnézhetik A Dal elmúlt hat évadának legemlékezetesebb pillanatait. Az, hogy melyik lesz Magyarország legjobb dala, február 24-én, a döntőben derül ki.

350 dal versenyzett, 30 kerül adásba (előadó – dalcím – dalszerző – szövegíró):

Andy Roll: Turn the lights on (zeneszerző-szövegíró: Dutka András)

AWS: Viszlát nyár (zeneszerző: Kökényes Dániel, Brucker Bence, Veress Áron, Schiszler Soma; szövegíró: Siklósi Örs)

Ceasefire X: Satellites (zeneszerző: Vavra Bence András, Szűcs Norbert; szövegíró: Kozma Kata)

Dánielfy Gergely: Azt mondtad (zeneszerző: Dánielfy Gergely; szövegíró: Völgyesi Árpád)

Fourtissimo: Kisnyuszi a kalapban (zeneszerző: Ferencz-Kuna Valéria, Kuna Márton, Ferencz-Kuna Gyula, Kuna Bence; szövegíró: Ferencz-Kuna Valéria, Kuna Bence)

Gulyás Roland: Hypnotized (zeneszerző-szövegíró: Márta Alex)

Ham ko Ham: Bármerre jársz (zeneszerző: Tóth G. Zoltán; szövegíró: Kathy Zsolt)

Heincz Gábor "BIGA": Good vibez (zeneszerző: Heincz Gábor; szövegíró: Méhes Adrián)

Horváth Cintia: Journey (zeneszerző-szövegíró: Balogh Tamás, Horváth Cintia)

Horváth Tamás: Meggyfa (zeneszerző-szövegíró: Horváth Tamás)

Király Viktor: Budapest Girl (zeneszerző: Király Viktor, Ash Hicklin, Závodi Marcel; szövegíró: Király Viktor, Ash Hicklin)

Knoll Gabi: Nobody to die for (zeneszerző: Knoll Gabi, Burai Krisztián, Stanislav Bendarzsevszkij; szövegíró: Knoll Gabi)

Leander Kills: Nem szól harang (zeneszerző-szövegíró: Köteles Leander)

Living Room: Kirakat élet (zeneszerző: Pál Benjamin; szövegíró: Pál Benjamin, Prommer Patrik)

Maszkura és a Tücsökraj: Nagybetűs szavak (zeneszerző: Biró Szabolcs, Boros Gábor, Földesi Attila, Kertész Csaba, Vikukel Dániel; szövegíró: Bíró Szabolcs)

Mayalina: Nekem te (zeneszerző-szövegíró: Szalma Edvárd, Szikszai Péter)

Nemzenekar: Waiting (zeneszerző: Pásztor Gyula, Károly Tamás; szövegíró: Pásztor Gyula)

Nene zenekar: Mese a királyról (zeneszerző: Vörös Milán Erik, Orsovai Renáta Katalin, Márkosi József, Boda Evelin, Varga Szabolcs Balázs, Ferencz Péter; szövegíró: Orsovai Renáta Katalin)

Noémo: Levegőt (zeneszerző: Takácsová Noémi, Szabó Dániel Ferenc, Szeifert Bálint Artúr, Tóth István; szövegíró: Takácsová Noémi, Jeszenszky Márton)

Nova Prospect: Vigyázó (zeneszerző: Kiss József; szövegíró: Schautek Bálint)

Peet Project: Runaround (zeneszerző: Ferencz Péter, Magán Olivér, Závodi Attila, Gudics Martin, Gudics Marcell; szövegíró: Ferencz Péter)

Polgár Odett: Aranyhal (zeneszerző: Toldi Miklós, Polgár Odett; szövegíró: Hujber Szabolcs)

SativuS: Lusta lány (zeneszerző: Szabó Márton; szövegíró: Pájer Gábor)

Süle Zsolt: Zöld a május (zeneszerző: Süle Zsolt, Bodnár Péter; szövegíró: Süle Zsolt)

Szőke Nikoletta, Kökény Attila, Szakcsi Lakatos Róbert: Életre kel (zeneszerző: Szakcsi Lakatos Róbert; szövegíró: Müller Péter Sziámi)

JELA feat. Eszes Viki: Egy szó, mint száz (zeneszerző-szövegíró: Jelasity Péter)

The Matter: Broken Palms (zeneszerző: Isaak Palmer, Kozák Örs, Joel David Perez Garcia, Antal Kert; szövegíró: Isaak Palmer)

Tolvai Reni: Everest (zeneszerző: Bella Máté, Závodi Marcel; szövegíró: Johnny K. Palmer)

Vastag Tamás: Ne hagyj reményt (zeneszerző: Sztevanovity Krisztián; szövegíró: Sztevanovity Dusán)

Yesyes: I let you run away (zeneszerző: Szabó Ádám, Somogyvári Dániel; szövegíró: Yesyes)

A néző szavaz

Az elmúlt évekhez hasonlóan, jövőre is a nézők látják el az ötödik zsűritag szerepét A Dal alkalmazáson, illetve mobiltelefonos szavazáson keresztül, így még inkább aktív részesei lehetnek a dalválasztási folyamatnak.

Érdemes majd követni A Dal 2018 honlapját (adal.hu vagy mediaklikk.hu/adal), valamint a Facebook- és Instagram-oldalát is, ahol már az adások előtt megismerkedhetünk az indulókkal. Az oldalakon extra tartalom, videók és cikkek is elérhetőek a műsorról.

A zsűriben volt két változás is, erről itt olvashat.