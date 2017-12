Meglepetések A Dal 2018 zsűrijében

Mező Misi és Schell Judit is dönthet arról, ki képviselje Magyarországot jövő tavasszal, az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Schell Judit, Mező Misi is zsűrizik majd A Dal 2018 adásaiban, derült ki a helyszínen (ezekben a percekben mutatja be az MTVA az indulókat is). Mellettük Both Miklós és Frenreisz Károly is szakmai véleményt mond.

A hetedik alkalommal látható dalválasztó show-ban nemcsak Magyarország legjobb dalát keresi és választja majd ki a zsűri és a közönség, hanem értékes szakmai díjakat is lehet nyerni.

„A Dal 2018 Legjobb Dalszövege" és a „A Dal 2018 Felfedezettje" elismerések mellett jövőre is lesz online Akusztik Dalverseny, valamint A Dal 2018 nyertese képviselheti Magyarországot Lisszabonban a 63. Eurovíziós Dalfesztiválon 2018 májusában.

Hamarosan hosszabb cikkel jövünk az indulókkal.