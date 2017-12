Susan Bertram jelmeztervező vallomása után további négy nő jelentkezett, aki azt állítja, hogy A szökés egykori Zsebese, Robert Knepper szexuálisan zaklatta.

Mint arról korábban beszámoltunk, A szökés-ből ismert Robert Kneppert is megvádolták szexuális zaklatással, egy jó nevű jelmeztervező, Susan Bertram elevenített fel egy 25 évvel ezelőtti esetet, amikor is a színész a lakókocsijában állítólag megmarkolta a lába közét, és közölte vele, hogy "a szart is kidugja belőle".

A vallomás után további négy nő jelentkezett, Knepperrel kapcsolatban hasonló történeteket osztott meg Robin Saex Garbose rendező, Emma Julia Jacobs sminkes és színésznő, Christy Oldham író és rendező, valamint egy neve elhallgatását kérő nő is.

A legkorábbi eset 1983-ban, a legutóbbi 2013-ban történt, közös jellemzőjük a színész erőszakossága, fizikai agressziója – vagyis az inzultus nem csak verbális volt, Knepper állítólag a falhoz nyomta, akaratuk ellenére csókolgotta, tapogatta az áldozatait.

A színész kiadott egy közleményt, amelyben tagadta a vádakat és a jelenlegi hollywoodi helyzetet hibáztatta. Szerinte az ártatlanság vélelme teljességgel megszűnt, hosszú évtizedeken át épített karrierek omlanak össze pillanatok alatt amiatt, hogy a média átvette az esküdtszék és a bíróság szerepét. Azt írta, egy pártatlan mediátor jelenlétében szívesen leül beszélgetni az állítólagos áldozataival, de többet nem szeretne nyilatkozni az ügyről.

Knepper jelenleg egyébként az iZombie című sorozatban játszik, amelynek elvileg jövőre érkezik a negyedik évadja, az ügy erre is kihathat.