Gyilkosság, drog, börtön: VV Fanni és a bukott Való Világ-szereplők

A valóságshow-k nagyon gyakran nem a sokak által remélt csillogást és gondtalan életet hozzák el az ember életébe. Van olyan, aki kapaszkodót talált, és új életet kezdett, sikeres lett más területen, másoknak azonban drámaian végződött a celeblét utáni élet.

Egy titokzatos gyilkosság

A Való Világ 7. szériájából megismert Novozánszki Fannit először csak eltűnt személyként keresték hozzátartozói az interneten, majd a hivatalos bejelentés után a rendőrség is megkezdte a nyomozást. Néhány nap leforgása alatt kiderült, hogy előzetes letartóztatásba került egy férfi, aki a gyanú szerint előre kitervelte a korábbi celeb meggyilkolását. A férfiról kamerafelvételek is készültek, ahogyan az éjszaka közepén az ölében viszi el, a feltehetően már halott lány testét a házból. Fanni holttestét továbbra is keresi a rendőrség.

A valóságshow után a lány még egy ideig együtt volt villabeli pasijával, Dennisszel, ám kapcsolatuk hamar zátonyra futott. Fanniról ezután keveset lehetett hallani, legutóbb akkor, amikor bevallotta, hogy prostituáltként él. Egykori villatársai közül többen is megszólaltak az eltűnése kapcsán, valamennyien kiemelték, hogy nem lett volna szabad elengedniük egymás kezét azután, hogy kikerültek a villából.

Duplán lebukott

A Való Világ 3. szezonjában próbált meg némi népszerűségre szert tenni VV Segal, ám nem sokra ment vele. A miskolci férfi 2005-ben drogcsempészettel bukott le. Akkor hét év börtönre ítélték, de jó magaviselete miatt 2010-ben szabadult.

Később egy közúti ellenőrzésnél ismét elkapták. 2014-ben szabadult újra a börtönből, ahol időközben leérettségizett. Utoljára 2015-ben hallottunk róla, amikor arról szóltak a hírek, hogy már ételszállítóként dolgozik.

Követte barátját a börtönbe

Indián nagy cimborája volt a Való Világban Segalnak. Ezzel persze nem akarunk semmit sugallni, de tény, hogy a cimborájához hasonlóan Indián is a börtönben kötött ki.

A férfi fél évet ült kábítószerrel való visszaélés miatt, később házi őrizetbe került. Indián elmondása szerint, ő csak egy ismerősét kérte meg arra, hogy hozza fel Pestre a Balatonról. Már a fővárosban kapcsolták le őket a rendőrök. „Először kábítószer-birtoklással vádoltak, majd akivel elkaptak, az rám vallott, hogy tőlem vett szert, így később kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítottak. Nem tagadom, volt nálam kábítószer, speed, de saját használatra” - nyilatkozta akkor a Blikknek. Fél év börtön és 11 hónapnyi házi őrizet után, a férfi novembertől már szabadlábon védekezhet. Ügyét januárban tárgyalják.

300 óra közmunka

2013-ban állt a bíróság elé VV Cristofel, aki megverte korábbi menyasszonyát, a szintén valóságshow-szereplő Veronikát. A tárgyaláson a férfi nem is titkolta, mit tett. „Két-három alkalommal megpofoztam Veronikát, a haját megrángattam, és a lakásban leköptem” – hangzott el a tárgyaláson. Mostanában szakácsként dolgozik, könnyű testi sértés, személyes szabadság korlátozása és becsületsértés miatt 300 óra közmunkára ítélték.

Egy gázpisztoly okozhatja a bajt

Botrányba keveredett Alekosz is. Az egykori VV-győztesről a napokban írták meg, hogy amikor nemrég házibulit tartottak, fegyverrel lövöldöztek a teraszról. „Mi így szórakozunk. Én azt gondolom, hogy egy jó bulinak elengedhetetlen kelléke a nő és az ital, de ha van még valami izgalom, mondjuk, egy pisztoly, akkor az megkoronázza az estét - nyilatkozta Alekosz, aki kiemelte, hogy a pisztolyban riasztótöltény volt.

„Ez egy gáz- és riasztópisztoly, amire engedélyem van”. Bár Alekoszék „csak az udvaron" adtak le lövést, a Blikknek megszólaló jogász szerint így is felmerül a garázdaság esete.

