Igen rossz hírt kaptak a Trónok harca rajongói

A Trónok harca Sansája, Sophie Turner elárult egy-két dolgot a sorozat utolsó évadjáról, sokan nem fognak örülni.

A Trónok harcá-ban Sansát alakító Sophie Turner a Varietynek mesélt új munkáiról, a Girl Who Fell From the Sky-ról és a következő X-Men-filmről, a Sötét Főnix-ről, de persze sorozatának befejező évadja is szóba került.

A színésznő elmondta, hogy a nyolcadik szezon októberben indult forgatása még legalább hat-hét hónapig tart, vagyis nyári premier már biztosan nem lesz, és a téli sem túl valószínű, tekintve az utómunkák mennyiségét.

A befejező, nyolcadik évad ugyanis csak hat epizódból fog állni, a részek játékideje azonban sokkal hosszabb lesz, és persze a gigantikus sárkányok, más speciális effektek sem jelennek meg maguktól – vagyis nagyon úgy néz ki, hogy a Trónok harca fináléjára több mint egy évet kell még várnunk, 2019-es premierre számítsunk inkább.

A két kislányból erős nő lett

Turner az interjúban azt is elmondta még többek között, hogy az elmúlt szezonból a kedvenc jelenete az volt, amikor Arya megölte Kisujjat, mert azt egy cselszövés előzte meg a két Stark lány között – ami azt is jelentette, hogy a csajok felnőttek, képesek voltak egy olyan manipulátort is kijátszani, mint Kisujj.

Az évadok során Turner kissé sznobbá is vált a saját bevallása szerint, hisz a világ egyik legmenőbb sorozatában játszhat, és – miután ez volt az első komolyabb munkája – olyanoktól leshette el a színészkedés trükkjeit, mint Lena Headey vagy Peter Dinklage.



Szinte összetört, amikor belegondolt, hogy már csak korlátozott ideig játszhat együtt ezekkel az emberekkel, de szerinte mindannyian megrendülve olvasták az utolsó részek forgatókönyvét. Az ő karakterére inkább érzelmi, mintsem politikai, hatalmi harcok fognak várni a végefelé, ezt még megtudtuk az interjúból.