Most akár önt is belerajzolhatják a South Parkba az alkotók

Akár ön is találkozhat a South Park alkotóival, akik aztán meg is rajzolják, és beleteszik a rajzfilmsorozatba – ehhez csak annyit kell tennie, hogy jótékony célra adakozik, majd várja a sorsolást.

A South Park alkotói, Trey Parker és Matt Stone az ünnepek idejére beszálltak egy jótékonysági akcióba, bárki találkozhat velük, aki az Omaze-en keresztül adományoz legalább 500 dollárt a Next for Autism nevű, autistákat támogató szervezetnek.

Az már önmagában óriási öröm lenne minden rajongónak, hogy a South Park Los Angeles-i stúdióját meglátogatva a készítőkkel is találkozhat, az igazi nyeremény viszont talán az, hogy Parkerék a szerencsés nyertesnek az alakját is megörökítik, a rajzolt mása a sorozat egyik epizódjában is megjelenik majd, valószínűleg a történetnek helyet adó kisváros egyik lakójaként.

Az akcióról részleteket az Omaze honlapján talál, ahol egyébként több más érdekes találkozásért is megéri adakozni, hisz nyerhet többek között egy minigolfozást a U2-val, egy vörösszőnyeges premiert Matt Damonnal vagy épp egy jó tacót egy benzinkútnál a Duplass fivérekkel.