Tíz dolog, amit nem tudott a ma született feleségről

A Született feleségek Susanje, az egykori Lois Lane, vagyis Teri Hatcher december 8-án ünnepli az 53. születésnapját – ennek alkalmából összeszedtünk róla tíz érdekességet. Tudta, hogy teljesen véletlenül kapta meg az első, képernyős munkáját? Hogy aztán a Született feleségek-ben sem rá számítottak első körben? És hogy melyik másik sorozat főszereplője nyert helyette egy raklapnyi díjat?

1. Nem mindennapi családból származik, édesanyja számítógépes programozó, édesapja atomfizikus volt, egyébként brit, ír, szír és cseh vér is folyik az ereiben.

2. Nagybátyja – vagyis édesanyjának sógora – már ötéves korában szexuálisan bántalmazta, ez azonban csak jóval később, 2002-ben derült ki, amikor a színésznő szülővárosában egy tinédzser lány öngyilkos lett a férfi miatt. Nagyrészt Hatcher vallomásának köszönhető, hogy a zaklató börtönbe került, ott is halt meg 2008-ban.

3. Már gyerekkorában érdeklődött a tánc iránt, balettórákra járt, a középiskolában a pompomlányok vezetője volt, az érettségire kiadott évkönyvben pedig őt szavazták meg annak a diáknak, aki a legnagyobb valószínűséggel lesz egy akkoriban igen menő zenés műsor, a Solid Gold táncosa. A produkcióba végül nem került be, a San Francisco 49ers nevű amerikaifoci-csapat pompomlányai közé viszont igen.

4. Az első képernyős munkáját úgy kapta, hogy csak egy barátját kísérte el a hollywoodi válogatóra, de aztán őt is behívták. Végül meg is kapott egy énekes-táncos szerepet a Szerelemhajó-ban, amelynek aztán 19 epizódjában is feltűnt a hajó tánckarának tagjaként. Íme, megnézheti egy videón is, olyan 0.28-nál perdült elő egy közelire a lányok közül:

5. A Star Trek: Új nemzedék-ben és a Quantum Leap-ben is szerepelt egy-egy epizódban, a MacGyver-ben pedig hosszabban is láthattuk, hat részen keresztül játszotta Penny Parkert. A címszereplővel a legjobb közös pillanatait itt gyűjtötte össze egy rajongó:

6. A nagy áttörés 1993-ban jött a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai-val, itt 87 epizódon át játszhatta Superman szerelmének, Lois Lane-nek a szerepét. A szuperhős ifjúkorát bemutató Smallville 2001-ben indult, ennek egy 2010-es epizódjában már Lois anyját alakította.

7. Pályázott a Megőrülök érted főszerepére is, amit aztán Helen Hunt kapott meg, őt Jamie Buchman megformálásért végül három Golden Globe-bal és négy Emmy-díjjal is jutalmazták.

8. Hatcher maga egy Golden Globe-ot vihetett haza a Született feleségek-ért, de Susan Mayer megformálásáért megkapta az amerikai színészszakszervezet, a SAG díját is, a vígjátéki kategóriában az első olyan színésznőként, akinek az aktuális sorozata az átadáskor még az első évadját sem tudta le.

9. A Született feleségek forgatásán több baleset is érte, egyszer egy lámpa robbant fel mellette, az egyik szilánk pedig a szemét érte, több napig szemkötőt kellett hordania. Egy másik alkalommal két bordáját törte, akkor a szerepe szerint épp egy esküvői tortába esett bele – a kamera azonban nem állt le, a nézők is láthatták a jelenetet.

10. Susan Mayer szerepét egyébként eredetileg nem is neki szánták, a forgatókönyvírók a Spangli későbbi főszereplőjére, Mary-Louise Parkerre gondoltak első körben, majd Calista Flockhart, Heather Locklear és Courteney Cox is szóba került.