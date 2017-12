Amerikai elnök lett Dexterből

A Dexter egykori címszereplőjére, Michael C. Hallra bízták John F. Kennedy szerepét a The Crown második évadjában.

A Netflixre december 8-án érkezik a II. Erzsébet fiatalkorát bemutató The Crown második szezonja, ebben az egykori Dexter, Michael C. Hall is meg fog jelenni John F. Kennedyként.

A széria alkotóinak feltett szándékuk volt, hogy a talán legtöbbet ábrázolt amerikai elnököt az eddigieknél komplexebben mutassák be, kitűnő vezetői képességei mellett például azt is láttatni akarták, hogy milyen féltékeny természetű volt, milyen kemény kézzel fogta a feleségét.

Hall az Entertainment Weeklynek adta az első interjút a szerepéről, ebben elmondta, hogy az elnök gyakori ábrázolása eléggé nagy nyomást helyezett rá, hiszen a nézők nagy része azzal is tisztában van, hogy Kennedy hogyan nézett ki, milyenek voltak a gesztusai.

A színész szerint a néhai elnök jellegzetes beszédét volt a legnehezebb leutánoznia, nagyon vigyáznia kellett arra, hogy ne csússzon át paródiába. Itt Hall mellett más szereplők és készítők is beszélnek a figuráról: