Sorozatszerepet kapott Vastag Csaba

Nem először fog felbukkanni tévésorozatban Vastag Csaba, ezúttal az Oltári csajokban kapott szerepet.

Az RTLII új sorozatában péntek este Vastag Csaba vendégszerepel, egy megmentő szerepében lesz látható.

"Most nem egy kitalált karaktert, hanem saját magamat, Vastag Csabát alakítom. Nagyon élveztem a forgatást, és szívesen visszamennék. Színházban is játszom, és korábban szerepeltem tévésorozatban is, így – mondhatni – már volt egy kis rutinom ezen a téren. Annak ellenére, hogy nekem még nincs gyerekem, nagyon jól éreztem magam Bíborkával, a Noémit játszó gyerekszínésszel" - mondta a Blikknek.