El se hinné, hogy ezek a hírességek rokonok

Gondolta volna, hogy Madonnát rokoni szálak fűzik Hillary Clintonhoz? Vagy hogy Ben Affleck és Matt Damon nemcsak haverok és alkotótársak, de akad közös felmenőjük is? Hogy Ralph Fiennes szegről-végről a brit királyi családba tartozik? Vannak a hírességek között titkos kapcsolódások, rokoni viszonyok, amik elsőre meglepőnek tűnhetnek – ezekből válogattunk.

Larry David és Bernie Sanders

A Félig üres komikusa a PBS családfakutató műsorában, a Find Your Roots-ban szembesült azzal, hogy rokoni szálak fűzik Bernie Sanders politikushoz. „Nagyon örültem, hogy ez kiderült, mindig úgy éreztem, hogy van köztünk valami kapcsolat” – nyilatkozott David az amerikai tévékritikusok szövetségének idei sajtóturnéján, bár azt nem tudta pontosan megmondani, hogy milyen rokoni fokon állnak egymással. „Harmadunokatestvér vagy ilyesmi” – felelte a kérdésre.

Madonna és Hillary Clinton

A 2016-os amerikai elnökválasztás demokrata párti jelöltje a The Ellen DeGeneres Show egyik adásában árulta el, hogy az énekesnővel szegről-végről rokonok. Persze ne számítson nagyon közeli kapcsolatra, ők ketten tizedik unokatestvérek, tizenegy generációval feljebb volt egy közös felmenőjük.

Melissa McCarthy és Jenny McCarthy

A közös vezetéknév ellenére sem köztudott, hogy ők ketten unokatestvérek, pedig a ma már kevésbé ismert – de például a Két pasi – meg egy kicsi-ben is látott – Jenny segítette annak idején Melissát a tévés karrierhez, az azóta világhírűvé vált komika ugyanis a The Jenny McCarthy Show egyik epizódban kezdte a pályafutását. Jenny pár éve egy hangulatos képet is megosztott az Instagramon, itt mindketten gyerekként láthatók:

Me, my sis and my cousin Melissa. 102 degrees at the zoo, not happy campers. #tbt Jenny McCarthy (@jennymccarthy) által megosztott bejegyzés, 2015. Júl 30., 09:51 PDT

Lenny Kravitz és Al Roker

Roker az Egyesült Államokban népszerű meteorológus, aki egyébként 34 órával a leghosszabb élő időjárás-jelentés világrekordját is tartja. Unokatestvére Roxie Roker színésznő volt, aki aztán 1964-ben életet adott egy bizonyos Lenny Kravitznek. A neves másodunokatestvérek a Today című műsorban is találkoztak 2011-ben, Roker akkor azt mondta, a gyerekei szerint tök menő, hogy rokonok az énekessel.

Lapozzon, tudunk még pár titkos kapcsolatról a hírességek között!