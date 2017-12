Mit csinálnak most az utolsó Megasztár elfeledett énekesei?

2012 tavaszán ért véget a Megasztár hatodik szériája, akkor Radics Gigit választották a legjobbnak. Ott volt mellette a legjobbak közt Szakos Andrea, Talán Attila, Farkas-Jenser Balázs, Burgess Benji és Nagy Kristóf Bozont. A többségről már nem sokat hallani, eltűntek a nyilvánosság elől, utánajártunk, hogy kivel mi történt a közelmúltban.

Radics Gigi volt a 2012-es Megasztár legjobbja, az énekesnő azóta is népszerű, legutóbb az X-Faktor mentoraként volt képernyőn.

A dobogó második fokán végzett Szakos Andreáról sokan nem tudnak, pedig ő is zenél, 2014-ben a Karmapirin együttes énekesnője lett - Oláh Ibolyát váltotta. Hétezren követik közösségi oldalán, ahol nagyrészt szakmai híreket, koncertidőpontokat posztol, szabadidejében pedig különleges, egyedi ékszereket készít.

Harmadik lett a szériában Talán Attila, aki azóta indult német tehetségkutatón, ahol Diether Bohlen és a Scooter énekese is méltatta a produkcióját. Ősszel kijött egy albuma, vendég volt Radics Gigi nagykoncertjén a napokban, amire közös, szerelmes dallal készültek.

Farkas-Jenser Balázs neve is sokaknak ismerősen csenghet, a fiatal énekes épphogy lecsúszott a dobogóról, a negyedik lett. Sokat nem lehet tudni róla, 2015-ben volt legutóbb képernyőn, mikor próbálkozott A Dalban Liar című dalával.

Burgess Benji a Megasztár alatt egy ideig Radics Gigi párja volt, a srácnak akkor nagyon fájt a szakítás, erről többször nyilatkozott. A tehetségkutató utáni nyáron a Pont így jó című dalához forgatott videót, ráadásul egy elég különleges helyszínen, a Liszt Ferenc repülőtéren, komolyabban kezdett a zenével foglalkozni, nagyon be akart futni. Végül a nagy siker nem jött el, régóta nem hallani róla.

Nagy Kristóf Bozont viszont többször feltűnt a képernyőn az elmúlt években, például az Éjjel-nappal Budapest szereplőjeként is láthatták a nézők.

„A Meridien Hotel zenekarának vagyok az énekese, főleg dzsesszt énekelek, de van egy punk-rock zenekarom is. Lassan 6 éve foglalkozom szövegírással, legutóbb Sárik Péter szerzői lemezére írtam szövegeket” - mesélte 2015-ben. Írt dalt Falusi Mariannak, Tabáni Istvánnak és Gájer Bálintnak is.

Nagy Adrienn lett a hetedik, őt máig sokan ismerik, a Jóban Rosszban szereplőjeként futott be. Mögötte Bihal Roland végzett a versenyben, aki tavaly arról beszélt, hogy nem meggazdagodni akar a zenélésből, hanem valódi örömzenét művel jelenlegi zenekarával, a Bihal Roland&The Crew-val. A zene mellett szoftverteszteléssel foglalkozik, úgy tudni, családot szeretne, keresi az igazit.

Kullai Tímea zenei élete igen sokszínű, írt rockoperát, énekelte Jason Kay dalait, sokszor állt színpadon jazz standardekkel, időként saját szerzeményeket komponál, és a Magyarországi Szerb Színházban is láthatta a közönség.

„Tímeát az éneklés mellett a csillagászat, az ezotéria és a lakberendezés is foglalkoztatja, illetve kerékpárokat tervez” - írta a helyi újság a váci énekesnőről nemrég. Az énekesnő aktív a Facebookon, a napokban így üzent a követőinek: „Októberben jött ki ez az első nemzetközi dalocskám, amihez készültek fantasztikus remixek, arra gondoltam, hogy mától minden nap kaptok egy Never Give Up remixet, és a végén kiváncsi vagyok melyik remix tetszett nektek a legjobban!”

A szériában tűnt fel Horváth István is, de róla a kiesése óta nem tudni, mint ahogy Szűcs Ádámról sem.

Az elsőként kieső Réti Nóráról viszont annál inkább, az énekesnő szerepet kapott a Vígszínház több darabjában, és műsorvezetőként is láthatták már a nézők a Petőfi TV-n.

