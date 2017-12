Megvan az Ázsia Expressz három legjobb párosa

Szombat este lezajlott az Ázsia Expressz újabb hajszája, Cseke Katinka és Pallavicini Zita indult hátrányból, és bár végig nagyon keményen küzdöttek, végül ők estek ki a versenyből.

Már csak négy páros volt versenyben az Ázsia Expresszben, Ambrus Attila és Berki Krisztián biztosan a döntőben tudhatta magát, a többi három pedig hajszában küzdött meg a továbbjutásért. A versenyzők szavazatai alapján Cseke Katinka és Pallavicini Zita indult hátrányból, ők tíz perccel később indultak el, mint a többiek.

A hajsza első feladata szelfikészítés volt, két képet kellett elkészíteniük a megadott helyszíneken, majd rohantak tovább, hogy a turistákkal vegyüljenek. Először ki kellett választaniuk egy zászlót, és az adott ország egy képviselőjét megkeresni a turisták közt, aki igazolvánnyal igazolta nemzetiségét. Aztán a turista is választott nekik egy második zászlót, így még egy körben keresték a megfelelő embert.

Kulcsár Edináék szépen haladtak, jól mentek nekik a feladatok, Megyeri Csilláék viszont rosszul jártak, mikor a turistájuk azt kérte tőlük, magyar embert keressenek a továbbhaladáshoz. Mivel nem találtak, tíz perc késleltetést kaptak, majd zászlót cserélhettek, és tovább kerestek.

Cseke Katinkáék is bűgyűjtöttek még egy kis hátrányt, ők sem találták meg elsőre (majd még egy újabb próbálkozás során sem) a kért nemzetiségű turistát - eközben Kulcsár Edina és Csuti jól haladt, már a harmadik feladatnak álltak neki jóval arrébb.

Megvan a három legjobb

A harmadik feladatban egy szobrot kellett építeni a földön talált darabokból, ez sok vitát gerjesztett, Megyeriék és Kulcsárék is összevesztek a szakadó esőben, míg próbálták megépíteni a feladatokat.

Hosszasan időztek itt a párosok, végül elsőként Kulcsár Edina és Csuti ért be Ördög Nóráékhoz a célba, második helyen végzett a hajszában Megyeri Csilla és Molnár Zsolt, és utolsóként értek be Csekéék, így ők kiestek a versenyből - óriási volt a teljesítményük így is, ezzel a negyedik helyen végeztek.

Thaiföldön folytatódik a küzdelem, most már nagyon közel az Ázsia Expressz vége, jövő hétvégén eldől, hogy melyik páros lesz a győztes.