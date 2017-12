Comet: Istenes legyőzte Kasza Tibit, összejött két X-faktoros énekes

December 8-án este átadták a budapesti MOM Sportban a 2017-es Comet-díjakat.

Idén december 8-án este, a budapesti MOM sportcenterben rendezték a Comet-díjátadót, amelyet egy pár, Istenes Bence és Csobot Adél vezettek, megfelelő gördülékenységgel, finoman csipkelődve egymással, de nem túlmenve az ízlés határain. Utóbbi őszintén örült és ujjongott, amikor élettársa megkapta a legjobb „social média szereplőnek" járó díjat: jó is, hogy az ifjabb Istenes neve volt a borítékban, mert ő legalább ott volt a ceremónián, nem úgy, mint a másik négy jelölt, aki nem vette a fáradságot, hogy ellátogasson az amúgy igényes gálára.

Istenes Bence (@benistenes) által megosztott bejegyzés, 2017. Dec 7., 14:20 PST

A hiányzás, szórványos részvétel amúgy más kategóriában is bosszantó lehetett a jelenlévők számára: a legjobb humorista kategóriában is öten voltak jelöltek, de egyik stand-upos sem jelent meg a rendezvényen. Elhangzott, hogy a karácsony előtti időszak nekik a szezon, kiemelten fontos, rengeteg a céges buli, nevetni akarnak a népek – de akkor is kellemetlen volt, hogy ebben a kategóriában egy jelölt sem tolta oda az orrát este 10-re. Tóth Gabi pedig lobbizott, hogy nyerhessen egy Comet-gömböt, meg is nyerte, de ki vette át? Nővére, Vera, aki jobban ráért ezen az estén.

Az életműdíjat Presser Gábor kapta, abszolút megérdemelte, több generációt szórakoztatott zenéjével. Nyilván nem ma szóltak neki a rendezők, hogy el kellene jönni érte – de ő sem bukkant fel ezen az estén, csak egy videoüzenet formájában. Talán két-három év múlva nő annyit a díj értéke, hogy legalább a jelöltek félretegyenek érte egy céges bulit vagy falusi haknit (célzunk itt főképp a stand-upos regimentre).

Comet (@cometdijatado) által megosztott bejegyzés, 2017. Dec 8., 12:17 PST

A hiányzókat a fellépők igyekeztek feledtetni, sok táncossal több formáció is előadott egy-egy számot. Pápai Joci, Kollányi Zsuzsi, a Quimby, Freddie, Kállay-Saunders András, Radics Gigi is muzsikált egy sort, közben pedig lehetett örülni azoknak a díjazottaknak, akik megtisztelték a rendezőket és a több száz vendéget, hogy szabaddá tették magukat péntek este 9 és 11 között. És ki vitatta volna a helyszínen, hogy nagyon is megérdemelte a díjat az annak gyermeki mosollyal örülő Scherer Péter vagy épp Pokorny Lia, aki hosszú évek óta vesz részt minőségi produkciókban?

Comet (@cometdijatado) által megosztott bejegyzés, 2017. Dec 8., 13:10 PST

A Comet 2017 nyertesei:

Legjobb női előadó: Tóth Gabi

Legjobb férfi előadó: Majka

Legjobb színész: Scherer Péter

Legjobb színésznő: Pokorny Lia

Legjobb humorista: Kiss Ádám

Legjobb klip: Kollányi Zsuzsi, Lofti Begi, Majka: Valahonnan

Legjobb social média szereplő: Istenes Bence

Legjobb dal: Pápai Joci, Origo

Legjobb zenekar: Wellhello

Az év pillanata: a Millenium pólócsapat győzelme nyáron

Életműdíj: Presser Gábor

Comet (@cometdijatado) által megosztott bejegyzés, 2017. Dec 8., 13:16 PST

Pár észrevétel még:

- Radics Gigi megjelenése a színpadon, és persze kiváló hangja (amellyel simán, könnyedén, kacagva nyerte az utolsó Megasztárt) alkalmassá tenné őt arra, hogy európai szintű sztár lehessen, ha már világsztárt képtelenség előállítani ebből a régióból.

- Serena Rigacci és Gulyás Roland összejöhettek az X-Faktor vége felé, ezen az estén nem is titkolták, hogy együtt vannak, volt ölelés, csók, ami kell.

- Pápai Joci ledobott pár kilót.

- Csobot Adél élőben is cuki. Istenes szerint „lepipált" ezen az estén sok olyan embert, amit műsorvezetőnek hívnak.

- Kiss Tibi ott maradt megnézni a Punnany Massif produkcióját, láthatóan tetszett is neki.

- Összesen 1,2 millió voks érkezett, aki nagyon elszánt volt, heteken át, naponta egyszer végigszavazhatta a mezőnyt.

- A Peller-lányok eleinte édesen csacsogva magyaráztak ezt-azt, de hosszúra nyúlt a szövegük, mindenki azt várta már, hogy borítékot nyissanak és nyertest hirdessenek.

- Csobot Adél mellett minden vízipólós kifejezetten magas.

- Varga Viktor és párja újfent különösen néztek ki.

- Istenes közlése szerint a legtöbben a legjobb férfielőadókra szavaztak, a legszorosabb végeredményt pedig a közösségi médiások versengése hozta.

- A hangosítás tragikus volt a díjátadó színpadon, illetve jószerivel nem is volt, ellenben a zenei színpad rendben szólt a helyszínen (a streamet érthető módon nem néztük onnan).