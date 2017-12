Andor Éva műsort vezet és énekel

Iszomszakadás döbbentette rá Andor Évát, hogy lassítania kell - derül ki a borsonline.hu interjújából. A Tények műsorvezetője a beszélgetés során azt is elárulta: másfél éve költözött össze életében először egy férfival, otthonuk szépítgetésének még nem értek a végére.

Andor Éva közel tíz éve híradós képernyős, ám hétköznapjairól, privát életéről alig tud valamit a szélesebb közönség. Ennek kapcsán az internetes lap feltette a kérdést: milyenek látja önmagát a műsorvezető?

Nyitott, érzékeny, kommunikatív és extrovertált embernek látom magam, könnyen tudok kapcsolatokat teremteni - mondja el Andor Éva.

Ugyanakkor azt sem titkolja, hogy régebben akadtak nehézségei az érzékenysége miatt. Mára azonban már nincsenek gondjai ezzel, sőt, szenzitív személyiségének köszönhetően még hitelesebben képes tolmácsolni a híreket.

A borsonline.hu azt a témát sem kerüli ki, hogy vajon nem azonosítják-e szimpla karrierizmussal azt a helyzetet, amikor egy nő hivatásánál fogva állandóan fókuszban van? Andor Éva úgy véli: a karrierizmus bélyegét minden sikeres nő megkapja, anélkül, hogy az ítélkezők ismernék az illető igazi személyiségét. Mindehhez tréfásan hozzátette: ha valaki maximalista, és minden pillanatban a legjobbat akarja kihozni magából, azt jelenti, hogy karrierista, akkor az vagyok!

Az interjúban szó esett arról is, hogy Andor Éva nemrég izomszakadást szenvedett. A sérülés kapcsán a műsorvezetőnő elmondta: Rengeteget sportolok, mégsem ekkor történt a baj, hanem a sarki közértbe menet. A vádlimban éreztem furcsaságot, majd elöntötte a forróság. Részleges izomszakadás volt. Ennek köszönhetően jöttem rá arra, hogy lassítanom kell, mert túlhajtottam magam, ezer fokon égtem.

Mindemellett Andor Éva arról is beszámolt, hogy azért nem adta fel hobbiját: rendszeresen jár magánénekórákra, amelyek egyfelől koncentrációt igénylő fizikai munkát jelentenek, másfelől az éneklés az ember pszichés kondíciójáról is tűpontos visszajelzést ad. Ami utóbbit illeti: Andor Éva úgy érzi, hogy csúcsformában van.

A borsonline.hu interjújából kiderül, hogy Andor Éva közel tíz év együttélés után másfél éve költözött össze párjával, az első olyan férfival, aki mellett kedve támadt egy ilyen komoly döntéshez. A műsorvezető hozzátette: nem azért várt eddig a dologgal, mert későn érő típus.

Nekem nem kis idő kell ahhoz, hogy valakit száz százalékban beengedjek az életembe, és meghozzam a döntést, hogy közösen folytatjuk tovább. Korábban voltak hosszabb kapcsolataim, de sosem jutottam el a költözésig, mert úgy voltam vele, hogy akárhogy is, de az én lakásom, az én otthonom, nekem fontos volt az a „kuckó". Nem tartom ezt a hozzáállást éretlennek. Én inkább azt tartom éretlenségnek, amikor pár hét ismeretség után összeköltözik két ember.

Andor Éva arról is beszélt, hogy a közös lakás még mindig alakul, a függönyök például arra várnak, hogy a ház asszonya megvarrja őket. A műsorvezetőnő elárulta: