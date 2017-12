Korábban már mutattunk egy háttérvideót az X-akták folytatásáról, vagyis a január 3-án érkező tizenegyedik évadról, most kijött egy hivatalos teaser is. Mulder és Scully mellett más régi ismerősök is megjelennek, felbukkan a Cigarettázó Férfi, valamint az ügynökök egykori főnöke, Skinner is, akitől segítséget is kell kérniük, bár korántsem bíznak benne. Íme, a félperces kis előzetes!