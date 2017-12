Szexuális zaklatással vádolnak egy sztárszakácsot is

Négy nő vádolja szexuális zaklatással a tévéből is ismert séfet, Mario Batalit, aki mindent beismert.

Négy nő számolt be arról, hogy Mario Batali sztárszakács tapogatta, kéretlenül fogdosta, amit a séf nem is tagadott, bocsánatot kért az érintettektől.

"Helytelenül viselkedtem, nincsen rá mentség. Vállalom a teljes felelősséget, és mélyen sajnálok minden fájdalmat, megaláztatást és kényelmetlenséget, amit az emberek miattam szenvedtek el" – írta egy közleményben.

Batali eddig az ABC-n vezette a The Chew című főzőműsort, de az eset miatt felfüggesztették. A séf emellett több mint egy tucat szakácskönyvet írt, illetve társtulajdonosa a B&B Hospitality Groupnak, amely húsznál több éttermet üzemeltet szerte a világon – most itt is hátrébb húzódott, a napi munkafolyamatokban egyelőre nem vesz részt.

A séf egyébként pár filmben és sorozatban is közreműködött, A fantasztikus Róka úr-ban a nyúlnak, a Simpson család egyik epizódjában pedig önmaga rajzolt változatának kölcsönözte a hangját.