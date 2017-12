Valósággal sokkolták a Walking Dead rajongóit

A The Walking Dead számos nézője kaphatott kisebb fajta sokkot a tévé előtt a legutóbbi epizód idején. Távozik a sorozatból a kevés alapszereplő egyike, de többet csak lejjebb árulunk el – csak akkor olvasson tovább, ha nem zavarja, hogy kiderül, kiről van szó!

A The Walking Dead nyolcadik évadjának nyolcadik epizódja, az Egyesült Államokban december 10-én adott How It's Gotta Be zárta a szezon első felét, a szériát csak hosszabb szünet után folytatják, így várható volt, hogy valamilyen izgalmasabb eseménnyel rukkolnak elő erre a részre.

Nos, kiderült, hogy egy zombi megharapta Rick fiát, Carlt. Az alkotók ugyan még nem mutatták a fiú halálát, az őt játszó Chandler Riggs még benne lesz a folytatásban, azonban több hivatalos forrásból is lehet már tudni, hogy nem éli túl.

A sorozat showrunnerje, Scott Gimple is beszélt arról, hogy a harapás Carl esetében sem fog más következményekkel járni, mint amit eddig láthattunk, majd maga Riggs is adott a Hollywood Reporternek egy exkluzív interjút, amelyben elmondta: Carl meg fog halni, számára ennyi volt.

A dolog a rajongók számára azért lehetett meglepő, mert a képregényekben Carl még mindig él, a The Walking Dead-ben is kezdettől fogva a történet része volt.