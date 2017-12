El se hinné, hogy ezek a hírességek rokonok - 2. rész

Tudja, hogy ki Rob Schneider lánya? Hogy Tom Cruise-nak és Nicolas Cage-nek is van egy unokatestvére, akit jól ismerhet a tévéből? Hogy Denis Leary és Conan O'Brien rokonságban állnak egymással? Vannak a hírességek között titkos kapcsolódások, rokoni viszonyok, amik elsőre meglepőnek tűnhetnek – ezekből válogattunk másodjára, az első cikkünket itt találja a témában.

Rob Schneider és Elle King

Fogadjunk, hogy nem tudta, ki az apja Elle Kingnek, akit az Ex's and Oh's című slágerért két Grammy-díjra is jelöltek! Hát a komikus Rob Schneider! Néhány filmjében láthattuk is a lányát, a későbbi énekesnő a Tök alsó-ban és a Lúzer SC-ben még Elle Schneider néven jelent meg. "Önmagam akartam lenni. Nem is akartam híres lenni, de mindig előadónak készültem, végül is mindent magamtól csináltam" – mondta arról, hogy miért változtatta meg a nevét.

Amy Schumer és Chuck Schumer

A közös vezetéknevük ellenére sem gondoltuk volna, hogy a szabad szájú komikus csaj és a komoly New York-i szenátor rokonok, pedig távoli unokatestvérek. Volt már nyilvános szereplésük is közösen, együtt álltak ki az amerikai fegyverviselési törvény szigorítása mellett, miután Amy filmje, a Kész katasztrófa vetítésén lövöldözés tört ki egy louisianai moziban:

Denis Leary és Conan O'Brien

A Ments meg! sztárja és a népszerű showman nemcsak a vörös hajszínen, hanem közös felmenőkön is osztoznak, ők ketten ugyanis harmad-unokatestvérek. Leary persze többször is járt O'Brien műsorában, alább megnézheti egy 2003-as és egy 2012-es találkozásukat is:

Quincy Jones és Rashida Jones

Bizony, A hivatal-ban és a Városfejlesztési osztály-ban is látott komika a neves zenész, zenei producer lánya. Rashida 2013-ban így beszélt az édesapjáról Larry Kingnek: "Végtelen szeretet van benne, amit muszáj kiadnia magából. Megvan az a képessége, hogy ha találkozol vele, garantáltan úgy fogod érezni, hogy te vagy a legkülönlegesebb ember a világon."

