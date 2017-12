Drogos hercegnők, verekedő hercegek és megcsalt királynők

Az elmúlt években két család uralta a bulvármagazinok címlapjait: az egyik a Kardashianék, a másik pedig a brit királyi család. Sokan tulajdonítják ezt Vilmos herceg családjának, és Harry herceg eljegyzésének, pedig az uralkodói családról korábban is legalább ennyit pletykáltak. Ezt használják ki egyre többen, és sorra készülnek róluk a jobbnál jobb sorozatok.

The Crown - II. Erzsébet, a nő a színes kosztümök mögött

Nagyot robbantott a Netflix, amikor egy éve bemutatta a II. Erzsébet életéről készült sorozat első, majd idén decemberben a második évadját. Bár a 65 éve uralkodó brit királynőre hajlamosok vagyunk úgy gondolni, mint egy színes kosztümökben sétáló, kedves, idős hölgyre, a sorozat segítségével megismerhetjük Erzsébet (és környezete) életét, az eljegyzésétől napjainkig.

A The Crown erőssége nemcsak az erős szereposztás, hanem az, hogy egy tévésorozathoz képest viszonylag erősen ragaszkodnak a hitelességhez. Persze a nagyközönség számára is ismert politikai történéseket mondhatni könnyű feldolgoznia a készítőknek, de honnan tudtak meg ennyi apró részletet II. Erzsébet és férje, Fülöp herceg házasságáról?

A válasz az elmúlt évtizedek során felhalmozódott dokumentumfilmekben keresendő. Ezekben ugyanis sorra szólaltak meg a királyi család tagjai, távoli és közeli rokonok, II. Erzsébet magántitkárai és persze a barátok is. Ezeket a dokumentumfilmeket pedig leginkább csak a monarchia legnagyobb rajongói nézték meg újra és újra. Persze vannak olyan részletek, amelyekkel a dokumentumfilmekben nem, de újságokban vagy nem jóváhagyott életrajzi könyvekben találkozhattunk. Ilyen II. Erzsébet örökös őrlődése a királynő, és az anya, valamint feleség szerepe között.

A második évadban különös erős történetszál ez a sorozatban, hiszen eljutunk az uralkodó életének azon időszakához, amikor Fülöp herceg, egy világhírű orosz balerinának köszönhetően kísértésbe esett. Hogy mi történt pontosan, azt csakis az érintettek tudják bizonyosan, az egyetlen ismert részlet a sztoriból eddig annyi volt, hogy II. Erzsébet egy heves vitát követően elment megnézni a balerina előadását.

A The Crown készítői olyan mesteri tökéletességgel mutatják be a királyi pár életének ezen részét, amit élvezet nézni. Megismerhetjük annak a nőnek a vívódását, aki 21 évesen a rádióbeszédében kijelentette: „Egész életemet, legyen az akár rövid, akár hosszú, a ti szolgálatotoknak szentelem!" De nemcsak a népnek akar megfelelni, hanem a férjének is, akibe már 14 évesen beleszeretett, és kitartóan harcolt azért, hogy a görög herceg lehessen a férje.

„Fülöp, minden megromlott házasságban, ilyenkor a válás felkínálkozik, mint lehetőség. De nálunk ez nem lehet opció, így ha kell, én elfordítom a fejemet, csak mond, mitől lennél boldog" - hangzik el Erzsébet szájából a mondat a sorozatban. És ettől szimpatikusabban és életszerűbben, aligha lehet ábrázolni a királynőt.

Bár a kritikusok előszeretettel emelik ki a II. Erzsébetet alakító Claire Foy-t, a The Crown szereplői gárdája tele van erős karakterrel.

Az idén nyugdíjba vonuló férjét, Fülöp herceget, Matt Smith alakítja, míg az első évadban John Lithgow brillírozik Winston Churchillt szerepében.

Viktória - Kemény asszony, aki mégis mindig nyafogott?

Valamivel több, mint 2 hónappal a The Crown 2016-os premierje előtt mutatta be az angol ITV (itthon az HBO-n látható), a Viktória királynő életével foglalkozó Viktória sorozatot. Bár róla viszonylag sok mozifilm készült (Az ifjú Viktória királynő, Viktória királynő és Abdul), egy részletes sorozat azért kijárt a 64 évig uralkodó királynőnek.

A Viktória vizuális előnye, hogy festői tájakat mutat be, és a csodaszép, korhű ruhákat használ. Bár a készítők mindent megpróbálnak, hogy felvegyék a versenyt egy amerikai sorozat minőségével, ez azért nem mindig sikerül. A sorozat egyik gyenge pontja maga a főszereplő, a 26 éves Jenna Coleman, aki néha nem tud mit kezdeni, az olykor nyafogós, határozatlan és idegesítően butácska ifjú királynő karakterével.

Miközben megannyi feljegyzés szól arról, hogy Viktória rajongásig imádta férjét, a német Albert herceget, addig az első évad másról sem szól, mint a fiatal királynő és miniszterelnöke, Lord Melbourne plátói szerelméről. Ha valakiért, akkor a politikust alakító Rufus Sewell miatt, egyébként azoknak is érdemes megnézniük a Viktóriát, akik kevésbé szeretik a vontatott, szerelmi bonyodalmakkal tűzdelt sorozatokat. Na meg persze olyan apró, de érdekes információk miatt is, hogy hogyan szabotálta meg a Buckingham-palota személyzete, hogy bevezessék a elektromos áramot a palotába.

The Royals - Ahol a hercegnők drogoznak, a hercegek pedig szerelmesek és verekednek

Hiteles? Nem. Valós királyi családról szól? Nem. Mégis szórakoztató lehet a The Royals azok számára, akik a bulvárosabb, botrányosabb, szappanoperákra jobban hajazó drámákat kedvelik. Az E! csatorna sorozata egy „képzeletbeli" brit uralkodói családot mutat be, ahol a király, végignézve családján, javasolja, hogy töröljék el a monarchiát.

A királyné szerepére Liz Hurley-t nyerték meg a készítők, aki élete talán legjobb alakítását hozza. Bár soha nem mindegy, mihez képest, ugye.

A The Royals nem akar élethű lenni, nem akar történelmi és politikai kérdésekkel foglalkozni. A The Royals szórakoztatni akar. A meg nem értett hercegnő úgy viselkedik, mint egy Kardashian lány. Saját szempillaspirált dob piacra, miközben Viktória korabeli asztalról szívja fel a kokaint. Megmentésére pedig nem fehér lovon érkezik a herceg, hanem egy sötétített ablakú kocsival, fegyverrel a kezében, mivel a testőrség tagja. Itt hitelesség helyett ármány és szerelem van.

És persze fontos a király fiainak, valamint testvérének a csatája, akik mind szeretnék megkaparintani a trónt. A The Royals az a sorozat, amibe tökéletesen beleillik Harry herceg élete, vagyis a nép kedvenc hercege beleszeret egy sorozatsztárba, aki imád térd felett érő szoknyákat hordani, és akinek testvérét letartóztatták a zsaruk...

Aki történelmi hitelességre, Golden Globe-díjas alakításokra vágyik, az nem a The Royalsban fogja megtalálni azt, amit keres, aki viszont megnézne egy királyi családra átírt Dallast, az mindenképpen kezdje el.

Mit nézhet még, ha hasonlóra vágyik? Lapozzon!