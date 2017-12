Összeomlott a színész, mindenki csak hitegette

Az amerikai sorozatipar elég könyörtelen tud lenni: ha a dramaturgia épp úgy kívánja, akkor szemrebbenés nélkül megszabadul egy produkció olyan szereplőtől is, akivel hosszabb távra tervezett, és még a közönség is szereti. A színész pedig a sok évre biztos megélhetést biztosító sorozatból való kirúgása után mehet újabb és újabb castingokra, bízván abban, lesz még nagy dobása ebben az életben. Csak akkor olvasson tovább, ha képben van a Walking Deaddel, vagy nem zavarja, ha beleszalad egy spoilerbe.

A Walking Dead túl van már a csúcson, ebben elég sok régi rajongója egyetért, sokszor megmagyarázhatatlan fordulatokkal veszik el a nézők kedvét, szabadcsapatok bukkannak fel váratlanul olyan helyeken, ahol elvileg fizikailag nem lehetnének, számos esemény nem kap magyarázatot, a sztori hónapokig egy helyben topog, és unalmas, teljesen közömbös szereplők kapnak tíz-húsz perceket, amitől aztán a néző maradék kedve is elmegy.

A nézettség is jelentősen esett az előző évad óta (volt honnan, persze), ilyenkor aztán a vezető producer, a showrunner, a megrendelő csatorna pár fejese, a vezető író, vagy csak közülük néhány kénytelen-kelletlen meghoz olyan döntést, amitől azt reméli, hogy újabb lendületet kap a sorozat. Ez a legtöbbször egy meghatározó karakter likvidálása, mert az adott részt az is meg akarja nézni, aki lemaradt a szériával, a következő hármat pedig azért szeretnék látni sokan, hogy kiderüljön, milyen hatással volt ez az esemény a történetre, a többi figurára, lényegesen változik-e valami.

Innentől spoiler!

Eddig húztuk spoiler nélkül, de tovább már nem lehet: a jelek szerint a Walking Dead kinyírta Chandler Riggs karakterét, az amúgy is sokat szenvedett Carlt. Nem volt könnyű élete a szerencsétlen, balsorsú gyereknek, mert egy zombikkal teli, veszélyes, idegbeteg világban nőtt fel, ahol az élőhalottak masszív seregei mellett az élőktől is folyton tartania kellett.

Emberölésből, kinyomott szemből, kifordult belekből, gőzölgő vérpatakból látott vagy százat. Egy jó darabig azt hitte az apja elhunyt, majd előkerült, de erre meghalt az anyja. Eztán kilőtték egyik szemét, majdnem belehalt, fél szemmel nyomta tovább. Most pedig úgy néz ki, vége a dalnak. A színész pedig 18. születésnapja előtt tudta meg, hogy kiteszik a sikersorozatból, amelynek az eső évad óta részese.

Ritkán van, hogy egy sorozatszínész apja kikel a nyilvánosság előtt egy produceri döntés miatt, most ez is megtörtént, a célpont pedig Scott M. Gimple showrunner volt. „Csalódást okozott, hogy Gimple kirúgta a fiamat két héttel a tizennyolcadik születésnapja előtt, azok után, hogy még három évre le akarta őt szerződtetni. Én soha nem bíztam Gimple-ben vagy az AMC-ben, de Chandler hitt bennük. Én tudom, hogy ez az egész mennyire fáj neki. De azzal is tisztában vagyunk, hogy mennyire szerencsések voltunk, hogy ennek a sorozatnak részesei lehettünk, és értékeljük a rajongók szeretetét is” – írta egy (azóta törölt) Facebook-kommentben.

Azt hitte, viccel a nagyfőnök

A fiatal színész, akit eleinte nem nagyon bírtak a rajongók, de az évek során megkedvelték, eléggé rosszul vette a hírt. Az Entertainment Weekly-nek elmondta, hogy júniusban, amikor a nyolcadik évad hatodik epizódjára próbáltak, Scott M. Gimple behívta őt, anyját és apját, hogy a jövőről beszéljenek (gyerekszínésznél normális, hogy megy vele szülő is).

Ott derült ki, hogy a kilencedik részben meghal Carl. „Ez elég pusztító hír volt, mert a sorozat életem nagy része volt. Egyszerre csináltam az iskolát, és forgattam, rengeteg időt és erőfeszítést áldoztam a sorozatért, úgyhogy őrület volt, amikor meghallottam, hogy ez a döntés.”

A srác abban bízott, hogy a sztori a képregény alapján megy majd tovább – joggal reménykedhetett ebben, hiszen a főbb szálak megegyeznek, így aki lapozgatja is a füzeteket, sok fordulatot előre lát. Persze van csavar néha, most viszont erősen belenyúltak, új irányt vesznek az események. A fiú abban reménykedett, hogy Carl emberségét, látásmódját, humanizmusát átveszi majd Rick karaktere, és ehhez még kellett volna jó pár rész, legalább egy évad.

A sorozatkarakter várható halála nem csak a nézők egy részét sokkolta tehát: „Őszintén szólva, azt hittem, hogy a showrunner csak viccelődik, mert Scottnak amúgy jó humorérzéke van, és sokat tréfálkoztunk korábban. Szóval, azt hittem, poénkodik. Amikor aztán rájöttem, hogy nem vicc, az elég sokkoló volt”, magyarázta, hozzátéve, hogy így legalább lesz ideje olyan dolgokkal is foglalkozni, amelyeket eddig kihagyott.

