Az öngyilkosságon is gondolkodott Ambrus Attila

Tisztában volt vele, hogy egyszer vége lesz, és büntetlenül nem ússza meg - többek közt erről mesél Ambrus Attila a Lakástalkshow-ban.

Ambrus Attilának, a viszkis rablónak, tudatosan nem volt komoly kapcsolata, nem alapított családot, tisztában volt vele, hogy egyszer elkapják, és megkapja a büntetését.

"Baromira nem úgy mentem oda, hogy kirabolok öt bankot és kész, vége, megállok. Nincs kiszállás. Akkor van kiszállás, hogyha elkapnak vagy lelőnek. Tudtam, hogy valamilyen formában meglesz a büntetés, semmit nem lehet büntetlenül véghez vinni. Én hiszek abban, hogy a sors mindig igazságot tesz" - mesélte a Lakástalkshow-ban. Nem szerezte vissza az ártatlanság érzését, miután leülte a büntetést, de úgy érzi, a mérleg egyensúlyba került.

"Tettem valamit, ezért megkaptam valamit, egyensúlyba kerültem" - mondta.

A börtönben először kínlódott, haragudott, kereste, hogy ki a hibás, és saját magát sem tudta elfogadni. Aztán megpróbált változtatni: édesapja haláláról bent értesült, egy újságból tudta meg, hogy mi történt, ez nagyon megrázta, és arra is ráeszmélt, hogy innen biztosan nem tud meglépni. Gondolkodott, hogy mit kezdjen magával, az öngyilkosság is egy opció volt, de rájött, hogy ezt az örömöt nem adja meg senkinek.

"Két dolog történhetett: vagy végzek magammal vagy pedig nekiállok és újra felépítem a személyiségemet. Nekem egy utam volt, hisz ha öngyilkos leszek, akkor azok járnak jól, akik a véremet akarták, és azok fognak örülni, mert azt mondhatják, hogy megmondtuk, hogy az Ambrus egy gyáva pojáca és egyébként is egy senki. Ezt az örömet nem akartam senkinek megadni" - mondta.

