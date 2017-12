Gáspár Laci életében hatalmas törést jelentett a válás

Gáspár Laci a Lakástalkshow ma esti adásában őszintén mesél gyerekkoráról, első válásának okairól, valamint zenei pályájának küzdelmeiről. A műsorban azt is elárulta, hogyan sikerült a nehézségek ellenére megőriznie hitét a házasságban és a zenei szakmában egyaránt.

Gáspár Laci 38 évesen már túl van két váláson, mégis hisz a házaséletben, jelenleg is boldog házasságban él feleségével, Nikivel. A Viasat3 műsorában elárulta, hogy ha rajta múlik, a mai napig nem vált volna el első feleségétől.

"Én ezt még soha nem mondtam el, és nem is nagyon szeretnék róla beszélni, de én nem is váltam volna el. Pedig szép lassan rájöttem, hogy nem vagyok boldog és lehet, hogy ez még nagyon sokáig el is húzódhatott volna, még 10 évig. Amikor jött a Megasztár, akkor sokan azt mondták, hogy biztos azért hagyja el a feleségét. Ez nem így van, csak annyira felgyorsultak az események, hogy sokkal jobban kinyílt a szemem és ezek a problémák még jobban kijöttek. Most már elmondhatom, mert a kislány velem van, hogy nem véletlenül van velem. Ha nem csinált volna olyat, amit egy nő nem csinál, én akkor nem hagyom el, inkább lettem volna örökre boldogtalan" – mesélte.

Az énekes számára a válás hatalmas törést jelentett az életében, olyannyira, hogy 4 év kellett ahhoz, hogy a történteket igazán feldolgozza. Úgy érzi, most először boldog jelenlegi feleségével. Ahogy a magánélete, úgy a zenei pályája sem indult zökkenőmentesen, rengeteget küzdött azért, hogy ott tartson, ahol most.