Nem szívesen ülnénk be Singh Viki mellé

Bár állítása szerint nem zavarja a vezetésben, elég kockáztaos lenne Singh Viki mellé beülni az autóba.

Rózsaszín, plüss kormányvédő szettet reklámoz oldalán Singh Viki, az énekesnő egy videóban is népszerűsíti a szerinte "nagyon menő" szőrös kiegészítőket. A rózsaszín díszítéssel durván tele van az autó, nem csak a kormányt, de a kéziféket és a váltót is behúzta vele, ami egész elképesztő látványt nyújt - főleg, hogy ehhez passzoló plüssmellényt húzott és a telefonját is hasonló szettbe bújtatta.

Mint mondja, ő már rutinos sofőr, hosszú ideje vezet, így nem zavarja az irreális mennyiségű plüss a kormányon és annak közelében, de azért kezdő vezetőknek semmiképp nem ajánlja.

"Engem nem zavar a vezetésben, de például autópályára nem mennék vele! Városban viszont 40-50-nel araszolgatva iszonyú menő, legalábbis szerintem! Ki-ki döntse el maga! Kormánymérettől függ, mennyire látható a belógó szőrtől a sebességmérő, ha ilyen gond lenne, én megtűzném felül egy helyes selyem szalaggal" - írja.