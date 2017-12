54 évesen lesz apa a sármos színész

54 évesen lesz apa John Stamos, a 31 éves Caitlin McHugh-tól várja a gyerekét.

A Bír-lak-ból és a Vészhelyzet-ből ismert John Stamos a People magazinnal osztotta meg először a hírt, miszerint a felesége, Caitlin McHugh színésznő gyereket vár.

A színész a The Jess Cagle Interview legújabb részében idézte fel egy beszélgetésüket a párjával, amikor McHugh felvetette, hogy lehetne egy gyerekük, mire Stamos visszakérdezett, hogy miért, a nő pedig azzal felelt, hogy "mert öreg vagy".

Stamos arról is beszélt, hogy mindig is szeretett volna gyereket, de úgy érezte, ez a hajó már elment. Szerinte mókás lesz mégis apává válni, az elmúlt évtizedekben sokat is gyakorolt, a szerepei miatt sok csecsemővel, kisgyerekkel volt dolga.

A beszélgetést megnézheti itt: