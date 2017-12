Két nappal az amerikai premier után már a magyar nézők is láthatják az X-akták folytatását, vagyis a tizenegyedik évad nyitó epizódját, benne Mulder és Scully mellett más régi ismerősökkel, Skinnerrel és a Cigarettázó Férfival is. A sugárzási jogot az RTL csoport vette meg, az új etap a Coolon lesz látható, amiről most ki is került a netre egy figyelemfelkeltő videó. Mutatjuk!