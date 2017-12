Szexuális zaklatás miatt tüntettek el egy tévéműsort

Johnny Iuzzini sztárszakácsot szexuális zaklatással vádolták meg, le is vették a képernyőről a gasztrovetélkedőt, amelyben zsűrizett.

Johnny Iuzzinit nyolc nő is szexuális zaklatással vádolja, az ABC ezért úgy döntött, befejezi a The Great American Baking Show című gasztrovetélkedő jelenlegi, harmadik évadját, pedig még csak egy epizódot adott le belőle.

A csatorna egy közleményben arról írt, hogy nagyon komolyan veszi a zaklatási vádakat, ezért nem engedheti képernyőre a műsort, amelyben az indulás óta Iuzzini volt az egyik zsűritag. A mostani szezon nyertesét később fogják kihirdetni.

A több szakácskönyvet jegyző, a Top Chef: Just Desserts-ben is zsűriző Iuzzinit négy korábbi munkatársa vádolta meg nagyjából egy hónapja olyasmikkel, hogy a séf kéretlenül beledugta a nyelvét a fülükbe, majd ezen a héten további négy áldozat állt elő.

A The Great American Baking Show a The Great British Bake Off, magyarul Sütimester amerikai változata.