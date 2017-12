A The Walking Dead nyolcadik évadja a sokkoló nyolcadik epizód után hosszabb téli szünetre vonult, a folytatást az amerikai nézők csak február 25-én, a magyarok pedig február 26-án láthatják. Addig is a sorozatot itthon sugárzó Fox kiadott egy magyar feliratos előzetest arról, hogy mire számíthatunk a következő részekben. Mutatjuk is!