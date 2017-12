Sokan kapnak kódolatlan mozicsatornát két hétre

Két hétig kódolatlanul érhető el a Mozi+ műsora minden MinDig TV néző számára, a 15. programhelyen. A december 18. és január 1. közötti időszak alatt 750 ezer háztartásban számos újabb filmet és régi klasszikusokat is ingyenesen láthatják a nézők.

A TV2 Média Csoport Kft. és az Antenna Hungária Zrt. megállapodása alapján kódolatlanul fogható a MinDig TV nézők számára december 18. és január 1. között a Mozi+ csatorna. A karácsonyi pörgéshez már december 18-ától az „Elszáguldunk Karácsonyig" tematikus projekt részeként az alábbi filmeket láthatják a nézők:

A szállító

A szállító 2

A szállító 3,

Taxi 2

Taxi 3.

A Drágán add az életed című filmet már 23-án elhozza a Mozi+ az otthonokba, az ünnepek alatt az összes Die Hard film látható lesz a csatornán:

Még drágább az életed

Die Hard – Az élet mindig drága

Die Hard 4.0-Legdrágább az életed

Die Hard - Drágább, mint az életed

A Mozi+ a család minden tagjának igyekszik filmeket adni:

Télapu 3: A szánbitorló

Szaffi

Lúdas Matyi

Macskafogó

Vuk

A kínálatot színesíti Jason Statham, Melissa McCarthy és Jude Law a Budapesten is forgatott A kém című filmmel, valamint Will Smith és Tommy Lee Jones a Men in Black - Sötét zsaruk 2. és 3. részével. Két országos premierrel is készül a Mozi+, műsorán lesz látható először Az utolsó emberig – Mel Gibsonnal és a Creed - Apolló fia – Sylvester Stalloneval.

Az év zárásaként a kultikus mozik kedvelőinek is készülnek csemegékkel. Képernyőre kerül a Steven Spielberg rendezte Kapj el, ha tudsz, Leonardo DiCaprio és Tom Hanks főszereplésével, valamint Quentin Tarantino Becstelen brigantyk című alkotása olyan neves sztárokkal, mint Brad Pitt, Michael Fassbender.

A DTV News közlése szerint a Mozi+ a B jelű, országos lefedettségű multiplexen fogható a 15. programhelyen, a vétellel kapcsolatos információ a MinDig TV weboldalán található. Abban az esetben, ha a felhasználó nem látja a Mozi+ csatornát a programlistában, egy automatikus újrahangolást kell elvégezni a dekóderen vagy a beépített DVB-T tunerrel rendelkező tévékészüléken.