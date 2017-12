Zaklatásra és rasszizmusra panaszkodnak a krimisorozatnál

Az NCIS: New Orleans főnökére többen panaszkodtak, két belső vizsgálatot is lefolytattak ellene, a viselkedése azonban továbbra is szexista és erőszakos – mondják a stábtagok.

Brad Kern showrunnerként a második évad közepén, 2016 januárjában került az NCIS: New Orleans élére, azóta pedig két belső vizsgálatot is kénytelen volt lefolytatni ellene a sorozatot adó CBS.

A produkció főnökét szexuális zaklatással, a női munkatársakkal szembeni diszkriminációval, illetve rasszizmussal is vádolták, a CBS azonban ezek egyikére sem talált bizonyítékot, bár azt megállapította, hogy Kern modora nem a legkellemesebb, beszólásai sokszor érzéketlenek vagy kifejezetten bántók – ezt azonban a csatorna nem tartotta elegendő oknak ahhoz, hogy kirúgja a férfit.

A Variety most az NCIS: New Orleans hét munkatársával is beszélt, akik arról panaszkodtak, hogy Kern viselkedése a vizsgálatok ellenére sem változott semmit, a forgatásokon továbbra is szexista, diszkriminatív légkör uralkodik.