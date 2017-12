Megvan az Ázsia Expressz nyertes párosa

Az Ázsia Expressz utolsó adásában két páros ment a főnyereményért, Kulcsár Edina és Csuti, valamint Ambrus Attila és Berki Krisztián duója közül került ki a győztes. A játékot végül kemény hajsza után Ambrus és Berki nyerte, tízmillió forintot vihettek haza.

Vietnamon, Laoszon és Kambodzsán keresztül három páros, Megyeri Csilla és Molnár Zsolt, Kulcsár Edina és Csuti, valamint Ambrus Attila és Berki Krisztián jutott el Bangkokig, ahol a döntő játszódott – a főnyereményért azonban már csak két duó küzdhetett meg.

Kulcsár Edina és Csuti, illetve Ambrus Attila és Berki Krisztián indult a hajszára a nyolcmilliós nagyvárosban, az induláskor az előbbi párnak hat-, utóbbinak nyolcmillió forintnyi amulettje volt. Ördög Nóra mindenkitől begyűjtött négymilliónyi amulettet, ezt a maradékhoz hozzácsaphatta az a duó, amelyik először ért vissza a kezdőpontra.

A döntő hajszán öt kérdésre kellett válaszolniuk a feleknek, az első az volt, hogy átlagosan hány évig él egy ázsiai elefánt. Erre mindenki jól felelt, egy karaokebárba kellett eljutniuk. Berkiék egy tuktukkal hasítottak a cél felé – bár óriási, piros hátizsákjaikkal alig fértek be –, Ambrusnak jólesett a friss levegő, Berki a klímás autóit hiányolta.

"Annyira lassúak itt az emberek" – panaszkodott Kulcsár, Berkiék is inkább kiszálltak a dugóban, hogy gyalog közelítsék meg az első állomáshelyet, Kulcsárék viszont így eléjük kerültek. A karaokebárba azonban egyszerre érkeztek meg, itt viszont egy csomó szoba volt, ahol énekelgettek, nehezen találták meg azt, ahol a feladat várta őket: egyszerűen meg kellett várniuk, amíg az énekesek végeznek, ez után kapták meg a következő kérdést.

Ki nyerte a verseny első amulettjét? – hangzott a második kérdés, ezt megválaszolva egy masszázsszalonba kellett eljutniuk a versenyzőknek. Berkiék fogtak elsőként fuvart, "kiderült rólad, hogy te jófiú vagy", elmélkedett Berki, amit Ambrus határozottan visszautasított.

Kulcsárék közben egy újabb tuktukosra bízták az életüket, Csuti aggódott a bangkoki forgalom miatt. "Melyik a gyorsabb, by walk?" – kérdezte Csuti a sofőrt, ki is szálltak a dugóban.

Közben Ambrusék már a thai lábmasszázs technikáját próbálták elsajátítani a szalonban. "Kicsit büdös lehet a lábam" – kért elnézést Ambrus, Berki pedig elmélyülten figyelte, ahogy a helyi nő gyúrja a társa talpát.

"Én jobb vagyok masszázsban, mint te" – jelentette ki Kulcsár, amikor végre ők is odaértek, így ő nézte, ahogy párja lábából megpróbálják kimasszírozni mind az ötezer kilométert. Végül őt is elkapta a masszőr, Kulcsár viszont végig elégedetlenkedett közben, nehezen tudott lazítani a pörgős feladatok közepette.

A következő kérdésre az A, B, C válaszlehetőségeket egy-egy vendég talpára írták rá, a versenyzőknek azt kellett megmasszírozniuk, akin a helyes betű volt. Berki úgy hitte, hogy a termete és a kisugárzása miatt minden ázsiai nő beleszeret, flörtölgetett bőszen a kuncsaftjával. A kérdés egyébként az volt, hogy Cseke Katinkának melyik ujja sérült meg a játék során.

Berkiék végeztek először, boldogan integettek az éppen masszírozgató Kulcsárnak, mehettek vissza Ördög Nórához. "I have no money, sorry" – búcsúzott Berki a tuktukostól. A műsorvezető mindkét párosnak adott egy kis pihenőidőt, kaptak egy-egy hotelszobát, a négymilliót érő amulett azonban csak az egyik szobában, Berkiékében volt.

"Hogy tudsz enni ilyenkor?" – kérdezte a párját Kulcsár, "hát úgy, hogy éhes vagyok" – válaszolt Csuti. Ambrus azon szomorkodott, hogy nem hagytak sört a szállodai szobában, Csuti fürdésre próbálta rábírni a barátnőjét. "Te vagy a gazella, én a puma" – nevetgélt Csuti, miután Kulcsár új outfitet kapott, neki viszont a régi, átizzadt ruháiba kellett visszabújnia.

Kulcsár nem akart pihenni, ment volna, csinálta volna tovább, de ehelyett masszázst kaptak. "Valami happy finishes lányok jöttek" – mókázott Ambrus, de Berki gyanakodott, hogy "beépített hátráltatókkal" van dolguk. "Várjál, ők nem vetkőznek le?" – tolta tovább Ambrus, Csuti pedig azért neheztelt párjára, mert végigdumálta az amúgy pihentető masszázst.

"Most nem mindegy, hogy hazaviszünk egy tízest, vagy nem?" – lazult el Berki, de aztán kezdődött a hajsza utolsó szakasza, a massage után jött a message, Ördög Nóra utasítására azonnal talpra pattantak a felek. Berkiék tíz-, ellenfeleik négymillióval indultak a végjátéknak.

A következő feladat az volt, hogy a piacon találjanak meg egy mozgásban lévő kacsát – biztos Dagobertet, vélte Berki, valójában azonban egy kacsának öltözött emberről volt szó. Berki még a papucsát sem húzta fel, annyira siettek, Csuti viszont még vécére is elment indulás előtt, kicsit lemaradtak hát a párjával.

"Most arra összpontosítsál, hogy a szemedet állítsd rá a kacsákra" – kérte Berki Ambrust, közben Kulcsár azon bölcselkedett, hogy este mennyivel könnyebb közlekedni. "Duck, duck, háp, háp, háp" – kérdezgette Berki a helyieket, miközben Kulcsárék beérték őket, Csuti azzal lepte meg Berkit, hogy hátulról a nyakába ugrott.

"No Dagobert, maybe younger" – próbálkozott tovább Berki, miután Kulcsárék úgy döntöttek, hogy az ellenkező irányba indulnak, vesztükre. "Jól elbújtál" – ordított Csuti a kacsának öltözött emberre, úgy tűnt, ők találtak rá később.

Milyen hosszú a Mekong folyó? – hangzott az újabb kérdés, Ambrusék megint egy tuktukot választottak, Kulcsárék egy rendes taxival mentek, előre közölték, hogy nincs pénzük. "Nagyon nagy csaszi vagy, ember" – mondta a sofőrnek Csuti, majd megállapította, hogy tök jó lett volna a piac, ha nem kellett volna annyira rohanniuk.

Ezúttal utcákon bulizó lányokon kellett megtalálni a megfelelő számot, jó esetben egy tableten megjelentek a következő állomás koordinátái. "Adj neki egy hűtőmágnest, hátha azt hiszi, hogy pénz" – okoskodott Berki a következő tuktukon, de Ambrus inkább a pólóját ajánlotta fel fizetségként, félmeztelenül folytatta a versenyt.

Berkiék érték el először a koordinátát, Kulcsárék kezében a GPS folyamatosan változtatta az elérendő cél helyét, arra gyanakodtak, hogy egy mozgásban lévő tárgyat kell utolérniük. "Én saját magamat lenyomtam" – mondta Berki, majd hozzátette, hogy a gyereke illata és ölelése hiányzik neki a legjobban.

Tovább lelkizett, remélte, hogy az édesanyja végre felhívja azzal, hogy büszke rá, 36 éve erre vár. Kiderült, hogy Ambrus sem beszél az anyjával, miután az nem ment el az esküvőjére, a két rosszfiú érzelgősre száguldozta magát a bangkoki éjszakában.

Ördög Nóra egy fergeteges buli közepén, egy indulásra kész hajón várta a győztes párt, Berkiék értek oda először. "Megnyertétek a versenyt" – ordította Ördög Nóra, Kulcsárék már csak a partról integethettek a kihúzó hajónak. Berki még odadobott nekik egy üveg pezsgőt, majd egy másikkal Ambrust locsolta, thai lányokkal táncolt. Indult a buli, ami vélhetően reggelig tartott.