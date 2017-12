2017: az év nagy győztesei a tévéből

Tehetségkutatók, páros vetélkedők, főző-, és dalverseny is képernyőre került 2017-ben, izgulhattak a nézők az Ázsia Expressz, a Ninja Warrior, a Nagy Duett, a Sztárban Sztár, a Séfek séfe, A Dal, az X-Faktor, A konyhafőnök VIP, a Survivor, és a Celeb vagyok, ments ki innen! versenyzőiért, a legjobbak pedig milliókat vittek haza - összegyűjtöttük az év legnagyobb győzteseit a tévéből.

Berki Krisztián és Ambrus Attila - Ázsia Expressz

Vietnamon, Laoszon és Kambodzsán keresztül három páros, Megyeri Csilla és Molnár Zsolt, Kulcsár Edina és Csuti, valamint Ambrus Attila és Berki Krisztián jutott el Bangkokig, ahol az Ázsia Expressz döntője játszódott. A játékot végül kemény hajsza után Ambrus és Berki nyerte, tízmillió forintot vihettek haza.

Gyömrei Máté - Ninja Warrior

Decemberben ért véget az első magyar Ninja Warrior, melynek döntőjében Gyömrei Máté volt az utolsó próbálkozó: egy részen nagy szerencsével jutott túl, de utána nagyon ügyesen ment, végül 3-4 másodperccel a vége előtt teljesítette a 2. pálya első szakaszát. Átment az ajtókon is, majd jött egy különösen nehéz kapaszkodós rész, amelyen fizikai képtelenségnek tűnt túljutni: nem is sikerült, vízbe esett. Ezzel az eredménnyel ő lett a legjobb magyar nindzsa, megkapta az ötmillió forintos fődíjat.

Horváth Tamás - Sztárban sztár

Horváth Tamás tíz héten át 14 szerepben mutatta meg, mit tud, emlékezetes versenyző volt, ő lett a széria legjobbja. "Amikor Németh Ádám, a műsor producere felhívott, hogy szeretnék, ha szerepelnék a Sztárban sztárban, egy nap gondolkodási időt kértem. A feleségem megkérdezte, hogy ki keresett, én pedig elmeséltem neki a beszélgetést. A nejem rám nézett és azt mondta: „A jó Isten áldjon meg, mire vársz? Két zenekarban is játszottál, rengeteg külföldi dalt ismersz, mitől félsz?" Kikapta a kezemből a telefont, felhívta Ádámot, és igent mondott a felkérésére" - mondta az Origónak a győzelem után.

Janicsák Veca és Simon Kornél - A Nagy Duett

Tíz héten át küzdöttek A Nagy Duett párosai vasárnap esténként a TV2 műsorában, június 4-én azonban véget ért a show: újra ott volt a stúdióban minden páros, de a színpadon már csak négy pár énekelt a győzelemért. A zsűri az utolsó két hétben már nem szavazott, a nézői voksok alapján Janicsák Veca és Simon Kornél lett az ötödik széria győztese.

Tatai Robi - Séfek séfe

A fekete csapatból ketten, Robi és Szandokán, a kékből pedig Zalán került be a Séfek séfe döntőjébe, így Wolf András és Krausz Gábor izgulhatott az utolsó napon. A versenyzők 3 fogásos menüvel készültek, ezeket sorban tálalták a magyar gasztronómia ismert szakembereinek. A zsűri először az előételt, majd a főtételt és a desszertet kapta meg a futószalagon, végül pedig döntöttek: Wolf András csapatának tagja, Tatai Róbert lett a Séfek séfe legjobbja, ő vitte haza a tízmilliót. "Sose gondoltam, hogy idáig menetelek" - mondta a végén, a legnehezebb pedig az volt neki a verseny alatt, hogy folyton bizonyítani akart.

Pápai Joci - A Dal 2017

Februárban derült ki, hogy A Dal 2017 győztese, aki Magyarországot képviselhette a kijevi Eurovíziós Dalfesztiválon, az Pápai Joci. A nézők szavazatai, 140 ezer voks alapján lett a legjobb az Origo című dal a köztelevízió óriási sikerű, népszerű szórakoztató műsorában.

"Én az elejétől kezdve nagyon hittem a dalomban, éreztem benne az erőt, és azt, hogy a legjobbak közé tud jutni. El nem hittem volna, hogy meg fogom nyerni, azt egyszerűen nem hihettem el, mert nagyon féltem volna a csalódástól, ha mégsem. Fantasztikus érzés volt, amikor kimondták a nevemet, soha nem szeretném elfelejteni, ez egy életre ad nekem erőt. Egy zenész életében a legnagyobb beteljesedés, amikor egy ország dönt úgy, hogy ő legyen a hazai képviselője egy nemzetközi versenyen" - mesélte a győzelem után az Origónak.

Ricco és Claudia - X-Faktor

Tehetségkutató is volt idén, az X-Faktort először nyerte csapat, a finálé győztese Ricco és Claudia lett. A szlovákiai duó a luxusutazás és az egy éven át havi egymillió forintnyi készpénznyeremény mellett további 10 millió forinttal lett gazdagabb: ezt az összeget zenei karrierjük beindítására fordíthatják. "Minden vágyunk az, hogy Ricco ismét felálljon és járjon, mindent ennek rendelünk alá. Ha kell, akkor az összes pénzt erre költjük, én lemondok a részemről is. Mi egy család vagyunk, ezért nem is kérdés, hogy ez a helyes döntés" - mondta a műsor után az énekesnő.

Dobó Ági - A konyhafőnök VIP

A több héten át tartó versengés, izzasztó főzés és különleges tányérok után Dobó Ági és Anger Zsolt küzdött meg egymással A Konyhafőnök VIP 2 fináléjában, végül a modell került ki győztesen a főzőversenyből. A Konyhafőnök VIP cím mellett tízmilló forintot vihetett haza a győztes.

Iliász - Surviror

Közel 50 napos játék után októberben kiderült, hogy Iliász nyerte a Survivort. Az RTL Klub túlélőshowjának győztese 20 millió forinttal gazdagodott, amit nem akar rögtön elkölteni. "Nem szeretném elkölteni, inkább megsokszoroznám, de amíg ki nem találom, hogy milyen befektetésben vagy vállalkozásban tudnám kamatoztatni, addig nem nyúlok hozzá" - mondta a győzelem után. A líbiai–magyar származású modell egyébként nagyon tudatosan készült a játékra, kemény ellenfele volt a második helyen végzett Feri.

Kabát Peti - Celeb vagyok, ments ki innen!

A 21 napos dzsungelreality fináléjába Rozina, Kabát Peti és Pumped Gabo jutott el, végül a nézői szavazatok alapján a focista lett a dzsungel királya. A játékosok között ott volt Anger Zsolt, Cicciolina, Köllő Babett és Pintér Tibor színész is.