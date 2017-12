Megszületett a sorozatszínész kisbabája

Mindy Kaling októberben, egy tévéshow-ban jelezte, hogy állapotos - és már meg is van a baba.

A The Mindy Project színésznője anya lett, kislánya született, Katherine Kaling lett a neve. Már júliusban voltak cikkek arról, hogy állapotos, ezt igazából csak októberben, a The Ellen DeGeneres Show-ban jelentette be.

Vera Mindy Chokalingam – azaz Mindy Kaling – nemcsak színésznő mellette komikus, forgatókönyvíró és producer is egyben. 2010-ben Emmy-jelölése is volt az Office sorozatban végzett munkája után.