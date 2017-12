Pintér Tibor előbb nyomult Tóth Andira, majd munkát kínált neki

A készülő Jimmy-musical egyik főszerepében tűnhet fel Tóth Andi, Pintér Tibor ajánlotta fel neki a lehetőséget.

"Alapvetően egy olyan darabot szerettem volna készíteni Zámbó Jimmyről, amely azt mutatja be, hogy milyen különleges és szenvedélyes kapcsolata volt a nőkkel. Nem az életét visszük végig pontról pontra, hanem egy nővel való szerelmén keresztül ábrázoljuk azt, milyen is volt ő, miközben a 22 legszebb slágere is elhangzik. Erre a női főszerepre kértem fel Tóth Andit, akit egy csodálatos énekesnőnek és egy tehetséges színésznőnek tartok" - mondta a Blikknek Pintér Tibor.

Pintér Tibor a Zámbó család tagjaitól kért engedélyt arra, hogy színdarab készülhessen Jimmyről, mint mesélte a lapnak, nekik nagyon tetszett a forgatókönyv, bele is egyeztek.