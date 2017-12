Tévés kedvenceink, akiktől 2017-ben búcsúztunk

2017-ben is sokan távoztak azok közül, akiket a képernyőről ismerünk: 64 éves korában meghalt Nagy György, az Ablak egykori műsorvezetője, és idén halt meg többek közt John Hillerman, a Magnum sztárja, és Miguel Ferrer, az NCIS: Los Angeles és a Twin Peaks színésze is. Pár centin múlt a Walking Dead forgatásán az egyik kaszkadőr élete. Összeállításunkban az év tévés halottaira emlékezünk, természetesen nem sorolunk fel mindenkit, így is hosszú a névsor.