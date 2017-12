2017 sem múlt el celebhisztik és beszólogatások nélkül

Idén sem rejtette mindenki véka alá véleményét a másikról, több ismert arc is nyíltan vállalta, ami nem tetszik neki. Csisztu Zsuzsa és Schobert Norbi csúnyán összebalhéztak a közösségi oldalaikon, Baukó Éva Zimány Lindára akadt ki, Fenyő Iván pedig egyszerre két embernek is beszólt: válaszul Majka és Kasza Tibi is kiosztotta. Ezen persze jókat derültek a követők, a show-bizniszhez kell a cirkusz is.

Schobert Norbi és Csisztu Zsuzsa balhéja

Az év egyik emlékezetes összekapása a Schobert Norbi és Csisztu Zsuzsa közt zajló vita volt, még júniusban. A Csisztu 24 felvételén kapott össze Csisztu Zsuzsa a vendégével, állítólag a műsorvezető folyamatos kellemetlenkedő kérdéseinek köszönhetően annyira elfajult a beszélgetés, hogy abba kellett hagyni a forgatást.

Schobert Norbi otthagyta Csisztut, aki ezt nem hagyta annyiban, sértődötten kiabált utána – erről beszélt Norbi a lapoknak.

Csisztu Zsuzsa aztán Facebook-oldalán egy hosszú posztban írta meg, hogy mi a véleménye a Schobert Norbi-ügyről. „Műsorvezetőként és riporterként bármikor vállalom a kérdéseimet, több ezer óra élő adás alatt és után sem okozott soha gondot, hogy mit és milyen tónusban kérdezek, de a válaszokért, természetesen a riportalany a felelős. Azért, hogy az illető milyen méltatlan és nívótlan eszközökhöz folyamodik, ha nincsenek érvei, nem engem minősít” - áll a bejegyzésében.

Fenyő Iván lesújtó véleményt formált

2017 első rendes, hazai celebbalhéja azzal kezdődött, hogy Fenyő Iván hosszú posztban értekezett Majkáról és Kaszáról, kettejük közösségi médiás jelenlétéről, az igénytelenségről, továbbá követőikről is – elég lesújtó – véleményt formált. Majka azzal vágott vissza, hogy lehozta kettejük korábbi, privát levelezését (itt olvashatja), de Kasza sem az a magába forduló, csendben hüppögő típus.

„Arra keltem ma, hogy Fenyő Iván éppen Majkával és velem él lelki életet. Őszinte leszek, szívesen beszállnék ebbe a szellemi adok-kapokba, de ahhoz most ki kéne gugliznom, hogy mi van veled, ember, mert azt sem tudtam – tök őszintén mondom –, hogy te még egyáltalán a világon vagy. Ehhez viszont most lusta vagyok, vállalom” - írta Kasza.

Baukó Éva a szőrmén akadt ki

Baukó Éva nem hagyja szó nélkül, hogy Zimány Lindát, bár nagy állatvédőnek tartja magát, olyan fotókon is láthatjuk, melyeken valódi szőrme is van ruháján. Az egykori villalakó közösségi oldalán, egy fotóval üzent a modellnek októberben.

Sokan támadják egyébként Zimány Lindát, amiért részt vett egy olyan kampányban, melyben részben állatszőrméből készült fotókon pózol. A modell korábban többször hangsúlyozta, hogy állatvédő, ennek ellenére elvállata a felkérést. Mint magyarázta, nem keveri a magánéletet és a munkát, modellként belefért neki, hogy igent mondjon a ruhákra.

Majka és az X-Faktor

Majka erősen nehezményezte, hogy az X-Faktorban a Belehalok című dalt úgy jelentette be egy próbálkozó, mintha Nagy Ricsi szerzeménye lenne, de a mentorok nem javították ki. Erre reflektált pár órával később ByeAlex.

„Majka! Mikor feljött Krisztián a színpadra, azt mondta, hogy 'nagyricsitől a belehalok', azért nem mondtunk szerintem semmit, mert - legalábbis én - nem tudtam pontosan, ki is ez az előadó (Nagy Ricsi), akinek pont ilyen dalcíme van! Utána mindenkinek leesett, hogy miről van szó. Lehet meg is említettük aztán, de a forma igazán elvitt minket, és nem derül ki a vágásból” - állt a válaszban.

Sértődés a Sztárban sztár miatt

Janicsák Veca a Sztárban sztár színpadán Zámbó Jimmy bőrébe bújva lépett színpadra, de utánzása nem nyerte el mindenki tetszését. Zámbó Krisztián közösségi oldalán szólta le a produkciót. "Én megmondom, ha valaki jól utánozza aput, de nem tudom mi volt ez az affektálás, ahogyan a Veca próbálta replikálni Jimmyt. Sajnálom, de nekem nem tetszett ebben a produkcióban, de mint énekesnőt, elismerem és gratulálok neki" - írta Jimmy fia az oldalán.

Janicsák Veca magára haragította L.L. Juniort is egy másik alkalommal, az énekes szerint az előadás kellemetlen sztereotípiákból épült fel és a 90-es évekre jellemző roma-paródiákat idézte. "Sajnálom, hogy ez az egész ebbe az idejétmúlt paródiába ment át. Az akcentusa borzalmas volt, néha úgy hangzott, mintha egy palóc bácsit, szabolcsi gazdát játszott volna. Nem értem, mivel nálam pestibb zenész nincs is. A fővárosban szocializálódtam, itt élek, ide járnak a gyerekeim iskolába" - magyarázta sértődöttségét.

„Vérig sértett ez az egész. Kellemetlen volt nézni. Úgy érzem, meg lettem szégyenítve én is, és a romák is, szeretném, ha nem erősítenék az ilyen jellegű műsorokban a rossz beidegződéseket” - tette hozzá. Aztán nyilvános békülés lett a vége, közös képet is közzétettek L.L. Junior nyilatkozata után.

