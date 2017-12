Kirúgták a The Royals alkotóját, Mark Schwahn producert, miután korábbi sorozatának, a Tuti gimi-nek 12 színésznője és 6 stábtagja is megvádolta szexuális zaklatással.

Mint arról beszámoltunk, Mark Schwahnt egy közösen kiadott közleményben összesen 18 olyan nő támadta, aki a Tuti gimi idején dolgozott együtt a producerrel – mint írták, a tinisorozat forgatásán nyílt titok volt, hogy a férfi előszeretettel zaklatja a női munkatársakat.

A vádak hatására Schwahnt novemberben felfüggesztették jelenlegi sorozatánál, a The Royals-nál, most pedig ki is rúgták, miután az E!, a Universal Cable Production és a Lionsgate Television közösen lefolytatott egy belső vizsgálatot.

Schwahn kirúgása egyelőre nincs hatással a sorozatra, a negyedik évad munkálatait már befejezték, márciustól le tudják adni – az viszont kérdéses, hogy nélküle fog-e még folytatódni a történet. A The Royals egyébként egy szappanopera-szerű dráma a brit királyi család fiktív verziójának mindennapjairól.